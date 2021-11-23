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«Забыл резину сменить»: кот впервые вышел на снег и забавно станцевал. Это видео точно поднимет вам настроение!

23.11.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Забыл резину сменить»: кот впервые вышел на снег и забавно станцевал. Это видео точно поднимет вам настроение!

Первый снег и скользкие дорожки ощутили на себе не только люди и машины, которые не успели сменить резину. Этот милый пушистик заставил улыбнуться тысячи пользователей в TikTok. Видео опубликовала девушка под ником favrija.

Спустя пару шагов котейка понял, что передвигаться будет не так просто, но он и не собирался сдаваться, а пошел дальше.

Ролик набрал популярность в Сети и улыбнул многих пользователей:  «Когда забыл резину сменить», «Ахах, круче Волочковой на шпагат садится», «Я на шпильках так же хожу», «Просто городской кот впервые оказался в деревне».

Фото: depositphotos.com

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Первый снег и скользкие дорожки ощутили на себе не только люди и машины, которые не успели сменить резину. Этот милый пушистик заставил улыбнуться тысячи...
 
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