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«Забыл резину сменить»: кот впервые вышел на снег и забавно станцевал. Это видео точно поднимет вам настроение!
Источник материала: ОНТ
Первый снег и скользкие дорожки ощутили на себе не только люди и машины, которые не успели сменить резину. Этот милый пушистик заставил улыбнуться тысячи пользователей в TikTok. Видео опубликовала девушка под ником favrija.
Спустя пару шагов котейка понял, что передвигаться будет не так просто, но он и не собирался сдаваться, а пошел дальше.
Ролик набрал популярность в Сети и улыбнул многих пользователей: «Когда забыл резину сменить», «Ахах, круче Волочковой на шпагат садится», «Я на шпильках так же хожу», «Просто городской кот впервые оказался в деревне».
Фото:
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«Забыл резину сменить»: кот впервые вышел на снег и забавно станцевал. Это видео точно поднимет вам настроение!
Первый снег и скользкие дорожки ощутили на себе не только люди и машины, которые не успели сменить резину. Этот милый пушистик заставил улыбнуться тысячи...
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