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Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская»
Источник материала: ОНТ
Последняя информация с границы. Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская».
Ситуация резко обострилась на других пропускных пунктах, куда повернули грузовики.
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Последняя информация с границы. Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская». Ситуация резко обострилась на других пропускных...
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