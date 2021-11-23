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Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская»

23.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская»

Последняя информация с границы. Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская».

Ситуация резко обострилась на других пропускных пунктах, куда повернули грузовики.


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Последняя информация с границы. Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Кузница Белостокская». Ситуация резко обострилась на других пропускных...
 
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