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Хаски загрустил под песню Адель и растрогал Сеть. Только взгляните на него!

24.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хаски загрустил под песню Адель и растрогал Сеть. Только взгляните на него!

Пользователь TikTok под ником @nanuk.littlebear опубликовал видео, которое не оставило пользователей равнодушными. 

На кадрах хаски по кличке Рекс предается осенней грусти под новый альбом певицы Адель. Многие интернет-пользователи отметили, что собаки все понимают даже лучше, чем люди.

«Он в своих мыслях, оставь парня в покое. Мальчики тоже имеют право поплакать», «Кто разбил сердце этому прелестному красавчику? Кто посмел?», – написали в комментариях.

Фото: pexels 

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Пользователь TikTok под ником @nanuk.littlebear опубликовал видео, которое не оставило пользователей равнодушными.  На кадрах хаски по кличке Рекс предается осенней грусти...
 
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