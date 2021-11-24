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Хаски загрустил под песню Адель и растрогал Сеть. Только взгляните на него!
Источник материала: ОНТ
Пользователь TikTok под ником @nanuk.littlebear опубликовал видео, которое не оставило пользователей равнодушными.
На кадрах хаски по кличке Рекс предается осенней грусти под новый альбом певицы Адель. Многие интернет-пользователи отметили, что собаки все понимают даже лучше, чем люди.
«Он в своих мыслях, оставь парня в покое. Мальчики тоже имеют право поплакать», «Кто разбил сердце этому прелестному красавчику? Кто посмел?», – написали в комментариях.
Фото: pexels
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Пользователь TikTok под ником @nanuk.littlebear опубликовал видео, которое не оставило пользователей равнодушными. На кадрах хаски по кличке Рекс предается осенней грусти...
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