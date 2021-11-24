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Открылась международная конференция к 130-летию М. Богдановича
Источник материала: ОНТ
Богдановичеведы из Беларуси, России и США сегодня объединились, чтобы заглянуть за горизонт. И им это по-своему удалось. Онлайн и офлайн в Минске состоялась международная научная конференция к 130-летию классика мировой литературы. Сделано немало открытий, но и «пробелов» в наших знаниях о жизни и творчестве Максима Богдановича до сих пор бессчетно.
Его биографию учат в школе. Только этого мало, чтобы понять феномен. Уже и сны Богдановича «одолели» ученых. Сегодня доклад был. К слову, песняр любил писать ночью. Темное время – уму не помеха. Эксперт из Чикаго подключился к конференции.
Фактически сам Богданович заложил основы науки о себе. 110 лет назад в статье «Глыбы і слаі» отнесся весьма критично к своему таланту – «у ім непрыкметна шпаркага развіцця…». Скромный гений. Сегодня обсуждали судьбу его не вышедших проектов.
У форума богдановичеведов в этом году много памятных дат. 105 лет назад, осенью 1916, песняр приехал в родной Минск. В гимнастерке, какой здесь раньше не видали. Открытка начала XX века – студент в ярославской беседке. Похож, однако не наш герой.
Так мало прожил, так много жаль. Но загадок звездного классика хватит еще ни на одно поколение землян. #ні_дня_без_адкрыцця на службе музея, первая экскурсия в котором состоялась ровно 30 лет назад, к 100-летию песняра чистой красоты. Фотофакт на выставке новых поступлений.
В его биографии бывало всякое: и хвалили (“паэта імпрэсіяніста”, “мастак хараства”), и ругали (“дэкадэнт”, “пісьменнік буржуазіі”). Сейчас в богдановичеведении новый период – расставляют точки над «і». Песняр, который глаголом не жег сердца, а будил.
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Богдановичеведы из Беларуси, России и США сегодня объединились, чтобы заглянуть за горизонт. И им это по-своему удалось. Онлайн и офлайн в Минске состоялась...
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