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Старейший житель планеты умер на 125-м году жизни

24.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Старейший житель планеты умер на 125-м году жизни

Франциска Сусано, которая была старейшим человеком в мире, скончалась на Филиппинах. Женщине было 124 года, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», – говорится в сообщении.

Причина смерти не названа. Отмечается лишь, что признаков вирусного заболевания у Франциски не было.

Фото: Facebook.com/One Western Visayas

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Франциска Сусано, которая была старейшим человеком в мире, скончалась на Филиппинах. Женщине было 124 года, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook. «С...
 
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