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Старейший житель планеты умер на 125-м году жизни
Источник материала: ОНТ
Франциска Сусано, которая была старейшим человеком в мире, скончалась на Филиппинах. Женщине было 124 года, сообщило правительство города Кабанкалан
«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», – говорится в сообщении.
Причина смерти не названа. Отмечается лишь, что признаков вирусного заболевания у Франциски не было.
Фото: Facebook.com/One Western Visayas
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Франциска Сусано, которая была старейшим человеком в мире, скончалась на Филиппинах. Женщине было 124 года, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook. «С...
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