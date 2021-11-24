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Девушка рассказала, как желание прогулять уроки в детстве спасло ей жизнь

24.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка рассказала, как желание прогулять уроки в детстве спасло ей жизнь

Пользовательница TikTok по имени Мэри рассказала необычную историю о том, как в детстве желание прогулять школу спасло ей жизнь. 

В 8-летнем возрасте девушка симулировала кашель, чтобы родители оставили ее дома, а не отправили на уроки. Однако мама Мэри решила отвезти ее к врачу. Во время поездки девочка почувствовала настоящее недомогание – сильную жажду и жжение горле.

Во время обследования Мэри поставили диагноз – сахарный диабет первого типа. Школьницу оставили в больнице на несколько недель, чтобы улучшить ее состояние. По мнению девушки, ее нежелание учиться спасло ей жизнь.

Фото: pexels

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Пользовательница TikTok по имени Мэри рассказала необычную историю о том, как в детстве желание прогулять школу спасло ей жизнь.  В 8-летнем возрасте девушка...
 
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