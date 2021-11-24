|
Девушка рассказала, как желание прогулять уроки в детстве спасло ей жизнь
Источник материала: ОНТ
Пользовательница TikTok по имени Мэри рассказала необычную историю о том, как в детстве желание прогулять школу спасло ей жизнь.
В 8-летнем возрасте девушка симулировала кашель, чтобы родители оставили ее дома, а не отправили на уроки. Однако мама Мэри решила отвезти ее к врачу. Во время поездки девочка почувствовала настоящее недомогание – сильную жажду и жжение горле.
Во время обследования Мэри поставили диагноз – сахарный диабет первого типа. Школьницу оставили в больнице на несколько недель, чтобы улучшить ее состояние. По мнению девушки, ее нежелание учиться спасло ей жизнь.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользовательница TikTok по имени Мэри рассказала необычную историю о том, как в детстве желание прогулять школу спасло ей жизнь. В 8-летнем возрасте девушка...
|
Архив (Разное)