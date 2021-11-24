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Фестиваль «Лістападзік» подвел итоги конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории

24.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фестиваль «Лістападзік» подвел итоги конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории

Кино для детей и взрослых – «Лістапад» еще продолжается. А вот «Лістападзік» сегодня подвел итоги конкурса.


Новые анимационные и полнометражные игровые картины. Золотой «Лістападзік» жюри единогласно присудили мультфильму «Даже мыши попадают в рай» – это трогательная история о вражде Мышонка и Лиса, которые, оказавшись в животном раю, становятся друзьями, а после возвращаются на землю в противоположных ролях. Отмечены наградами сразу два белорусских режиссера! Спецприз завоевала лента о формировании творческой личности «Прелюдия и фуга» Игоря Волчека, а дипломом – за «Акварельную полифонию души поэта» – награждена Елена Петкевич за фильм о Максиме Богдановиче.

Приз зрительских симпатий и еще три награды у российского фильма «Новенький». Создатели картины услышали историю, которая тронула их сердца, и решили ее экранизировать. От кино не смогли оторвать глаз даже маленькие непоседы.

«Лістападзік» прощается до следующего года, но «Лiстапад» на этом не заканчивается: завтра пятый день кинофестиваля! Зрителей ждут новые фильмы, творческие встречи с их создателями и мастер-классы. 

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Кино для детей и взрослых – «Лістапад» еще продолжается. А вот «Лістападзік» сегодня подвел итоги конкурса. Новые анимационные и полнометражные игровые картины....
 
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