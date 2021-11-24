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«Минская смена» позволит студентам реализовать свои проекты по благоустройству Минска

24.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Студенты столичных вузов предложат собственные идеи по развитию Минска! В столице возобновили молодежный проект «Минская смена», который позволит реализовать свой  творческий потенциал.


В молодежной инициативе будут участвовать более 40 студентов, которые прошли отборочные этапы. На протяжении нескольких месяцев они будут разрабатывать полезные проекты по благоустройству города и улучшению работы организаций культуры, образования, медицины. Молодые люди смогут поработать в тесной связке с городской администрацией.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: «Видно, что ребята настроены очень активно. Действительно, это смелые молодые люди, которые берут инициативу в свои руки».

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: «Ребята будут получать еще и необходимые знания в сфере командной работы, решения поставленных задач, управленческой деятельности. Проект комплексный и очень важный в современных условиях, когда необходимо, чтобы молодежь вовлекалась в эти позитивные вещи, направленные на укрепление нашего общества и государства».

 Молодых лидеров также ждет и обучение – семинары и мастер-классы от лучших преподавателей университетов. Лучшие проекты будут предложены для реализации в городе.

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Теги: Минск
 
 
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Студенты столичных вузов предложат собственные идеи по развитию Минска! В столице возобновили молодежный проект «Минская смена», который позволит реализовать...
 
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