|
«Минская смена» позволит студентам реализовать свои проекты по благоустройству Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Студенты столичных вузов предложат собственные идеи по развитию Минска! В столице возобновили молодежный проект «Минская смена», который позволит реализовать свой творческий потенциал.
В молодежной инициативе будут участвовать более 40 студентов, которые прошли отборочные этапы. На протяжении нескольких месяцев они будут разрабатывать полезные проекты по благоустройству города и улучшению работы организаций культуры, образования, медицины. Молодые люди смогут поработать в тесной связке с городской администрацией.
Молодых лидеров также ждет и обучение – семинары и мастер-классы от лучших преподавателей университетов. Лучшие проекты будут предложены для реализации в городе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты столичных вузов предложат собственные идеи по развитию Минска! В столице возобновили молодежный проект «Минская смена», который позволит реализовать...
|
Архив (Разное)