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The New York Times: фейковые новости в Facebook и Telegram способствовали кризису на белорусско-польской границе

24.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

The New York Times: фейковые новости в Facebook и Telegram способствовали кризису на белорусско-польской границе

Социальные сети помогли контрабандистам нажиться на отчаявшихся людях, пытающихся добраться до Европы. О том, как фейковые новости в Facebook и Telegram способствовали разжиганию кризиса на границе, пишут американские журналисты в статье для газеты The New York Times.


Как удалось установить репортерам, контрабандисты стали использовать социальные сети и мессенджеры, чтобы рекламировать свои услуги по перевозке беженцев в Германию через Беларусь и Польшу. Мошенники открыто делились в Facebook своими телефонными номерами. Для рекламы публиковали даже ролики с отзывами людей, которые якобы успешно пересекли немецкую границу. Платформы соцсетей стали фактически рынком для контрабанды людей в Европейский союз, говорится в статье. Подобный шквал фейковых объявлений о контрабанде людей в Facebook не впервые. Во время европейского миграционного кризиса 2015 года все было точно так же. Неясно, что делает Facebook, чтобы бороться с потенциально опасной информацией. Напротив, старается сохранить подобные материалы, особенно неанглоязычные. Их тяжелее отслеживать. Компания опровергает все обвинения. Хотя статистика лживых публикаций говорит об обратном.

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Социальные сети помогли контрабандистам нажиться на отчаявшихся людях, пытающихся добраться до Европы. О том, как фейковые новости в Facebook и Telegram способствовали...
 
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