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Интервальное голодание: кому оно запрещено и чем опасно?

24.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интервальное голодание: кому оно запрещено и чем опасно?

Один из самых популярных способов сбросить вес – интервальное голодание, при котором можно есть все, но в определенные часы. О минусах такого голодания порталу aif.ru рассказала врач-диетолог и терапевт Юлия Верховская.

Опасность такого способа похудеть в том, что, если самостоятельно назначить себе голодание, а питание оставить несбалансированным, можно навредить здоровью. Не все способны выдержать долгий перерыв между приемами пищи. Из-за этого многие устраивают небольшие перекусы сладостями или чипсами.

Также, отметила диетолог, во время интервального голодания может наблюдаться дефицит энергии и ухудшение самочувствия. Следует помнить, что этот принцип питания противопоказан людям с болезнями печени и желудочно-кишечного тракта, диабетом, расстройствами пищевого поведения, беременным и кормящим женщинам.

Фото: pexels

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Один из самых популярных способов сбросить вес – интервальное голодание, при котором можно есть все, но в определенные часы. О минусах такого голодания...
 
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