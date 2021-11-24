Как правильно брать деньги в долг, чтобы не было проблем

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что можно давать взаймы физическим лицам?

Предметом займа могут быть:

белорусские рубли;

иностранная валюта (только в некоммерческих займах между гражданами Беларуси);

иные вещи, материальные ценности определенного качества в определенном количестве, например: 200 л. бензина, 100 кг зерна или картофеля и т.д.

Однако займы в валюте допускаются только между гражданами Беларуси, которые не выступают как предприниматели. Брать валюту взаймы у иностранцев, по закону нельзя.

Если во временное пользование передают конкретную вещь, не подлежащую замене (автомобиль, недвижимость, технику и т.д.), то это будет аренда или какие-то иные отношения, но не заем.

Назначаются ли проценты по займам между физлицами?

Многие думают, что займы между физлицами всегда беспроцентные. На самом деле все почти наоборот.

Закон считает беспроцентными по умолчанию займы, которые:

по сумме меньше 50 базовых величин;.

не связаны с предпринимательской деятельностью;

в договоре не указано начисление процентов.

Если одно из этих условий не соблюдается, например – сумма больше 50 базовых, то начисляются проценты равные действующей на день расчета ставке рефинансирования Нацбанка. Однако, начисления процентов можно избежать, если указать в договоре, что заем беспроцентный.

Фото: pixabay.com

Всегда ли нужен ли договор или расписка?



Если взаймы берут сумму до 10 базовых величин, то оформлять сделку документально не обязательно, хватит устной договоренности.



Составлять договор займа нужно если:

взаймы дается более 50 БВ;

если хотя бы у одной из сторон заем имеет отношение к предпринимательской деятельности;

если по займу назначены проценты.

Но даже если договор не оформляли, то фактические обязательства могут подтверждаться другими способами.

Что должно быть указано в договоре займа?

Неправильно составленный договор займа могут признать недействительным либо трактовать неверно.

В договоре обязательно указывают:

ФИО займодавца и заемщика, их паспортные данные и место жительства;

место и дату составления договора;

предмет договора – что взаймы дается определенная сумма денег или иных ценностей (например – «доллары США», а не просто «доллары», которые могут быть еще австралийскими или зимбабвийскими);

сумма к возврату, размер процентов или их отсутствие;

срок возврата;

подписи сторон.

Можно пригласить на оформление сделки свидетелей, тогда их данные и подписи также вносят в договор.

Заверять ли договор у нотариуса и что это меняет?

Договор займа можно заверить у нотариуса. Это добавляет сделке надежности, так как нотариус проверяет правильность составления договора, личности сторон и свидетелей. Но меняется порядок взыскания неуплаченного в срок займа.

Чтобы взыскать долг по нотариально заверенному договору кредитору не обязательно обращаться в суд. Он может получить исполнительную надпись у любого нотариуса и сразу обращаться, к судебным исполнителям. А те начнут процесс взыскания. Во всех остальных случаях судебные исполнители действуют только после суда.

Фото: Myfin.by

Нужна ли расписка и чем она отличается от договора

Вместе с договором займа или вместо него часто используют расписку.

Расписка – это документ которые не является договором, но лишь подтверждает факт и сумму получения займа.



Закон не предъявляет к форме расписки таких же четких требований, как к договору займа, но некоторые моменты следует обязательно учитывать: указывать ФИО и данные сторон, сумму, валюту или иные ценности, срок возврата.

Расписку пишет заемщик и передает ее займодавцу. При возврате займа он возвращает ее заемщику.

Писать расписку лучше от руки. Но напечатанные расписки с подписью заемщика тоже действительны.

Имеет ли значение оформлен заем договором или распиской?



Если рассчитываться надлежащим образом, то особого отличия нет. Договор яснее определяет обязанности обеих сторон, например: возможность досрочного возврата, санкции при просрочке, возможность поменять условия и пр. О взыскании по нотариально заверенному договору написано выше.

Когда могут потребовать возврата займа?

Если в договоре или расписке указан срок расчета, то займодавец может выставлять требования уже на следующий день. Если срок не обозначен, то кредитор вправе потребовать возврат в любой момент. А у должника остается 30 дней для расчета. После этого начинается просрочка, возможны штрафные санкции, принудительное взыскание и пр.

Как идет процесс взыскания по непогашенным в срок займам?

Займодавец обращается в суд. Проходит судебное разбирательство. Суд назначает принудительное взыскание. Судебные исполнители начинают требовать расчета, изымают имущество, накладывают взыскание определенного процента от зарплаты (обычно – 20%).

Могут ли назначить штрафные санкции сверх положенного по договору?

Да. Если заем беспроцентный, то назначают пеню за дни просрочки исходя из ставки рефинансирования. Если проценты есть, то пеня добавляется к ним. Если в договоре прописаны штрафные санкции, то их тоже взыщут.

Фото: pixabay.com

Могут ли при невозврате обратиться не в суд или нотариусу, но в милицию?

Если есть признаки мошенничества, то МВД может открыть дело, которое затем передадут в суд. Если мошенничества или иного преступления нет, то не будет и дела. Но право взыскивать, наказывать или оправдать имеет только суд.

Какие меры могут применить к тем, кто не рассчитался в срок?

Кроме взыскания на доходы и имущество могут применять еще некоторые ограничительные меры: запрет на выезд за рубеж; запрет на охоту, запрет на посещение игорных заведений. Но водить машину или охотиться не запретят, если это единственный источник дохода должника.

Есть нюанс и с членами семьи заемщика. Ни у кого нет обязанности отвечать за дееспособных родственников. Но есть особые случаи: если должник умер, не рассчитавшись, то вместе с его имуществом наследники получают и его долги. Эти долги разделят между наследниками, но с каждого из них нельзя требовать больше, чем стоит наследство.

Есть ли ответственность для супругов?

Прямо требовать рассчитаться за супруга нельзя. Но могут истребовать часть семейного имущества. Более того, если долг возник до вступления в брак, то взыскание могут наложить на часть семейного имущества, которое получил бы должник при разделе общей собственности. Защитить от такой ответственности может брачный контракт, где прописаны имущественные взаимоотношения.

Как оспорить требования кредитора?

Обязательства по займу возникают в момент передачи средств. Если заемщик докажет, что не получал их, то не будет и обязательств, если получена меньшая сумма, то обязательства уменьшатся. Однако при наличии расписки или подписанного договора заемщику придется доказывать свою позицию, что он не получал указанное в документах, объяснять как и зачем он подписал документы.

В течение какого срока могут потребовать расчета?

По займам между частными лицами действует стандартный срок исковой давности в 3 года.

Есть ли налоги с заемщика?

Если налоговые органы выяснят превышение расходов гражданина над доходами, и он укажет источником дополнительных средств заем не от близкого родственника, то на сумму непогашенного займа начислят подоходный налог в 13%.

Обязанности докладывать о получении займа в Беларуси нет. Погашенные в течение в течение года займы налогом не облагаются.