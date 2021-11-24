Гороскоп на 24 ноября: перемены в семье у Тельцов, плодотворный день у Овнов и деловые предложения у Козерогов

Источник материала: ОНТ

Звезды обещают Овнам плодотворный день. Проявляйте инициативу в деловой сфере. Ваша уверенность поможет воплотить планы, которые кому-то кажутся слишком смелыми.

Тельцов порадуют долгожданные перемены в семье. Ваши идеи придутся по душе людям, которых вы считаете близкими. Некоторые из них захотят поучаствовать в реализации интересного проекта.

Близнецам удача сама идет в руки и обещает успехи во многих делах. Вы можете сделать шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен. Сосредоточьтесь на достижении долгосрочных целей.

Раки способны добиться значительного прогресса в деловой сфере, но для этого вам придется приложить усилия. Интуиция вам подскажет, какие вопросы можно перенести на другое время.

Львам лучше запланировать сложные дела на первую половину дня и избежать стрессовых ситуаций. Чтобы ничего не упустить из виду, постарайтесь обдумывать каждый свой шаг.

Звезды советуют Девам найти занятие по душе. Так вы сможете улучшить свое настроение и восстановить растраченные силы. Советы знакомых могут оказаться хорошей мотивацией для дальнейших дел.

Насыщенный день у Весов. Сегодня вы с энтузиазмом готовы выполнять трудную работу и легко находить единомышленников. Ваш опыт позволит избежать ошибок и сориентироваться в ситуациях.

Скорпионам потребуются незаурядные дипломатические способности, чтобы обойти все острые углы, избежать споров и найти решение, которое одобрят люди из вашего окружения.

Стрельцам лучше не проявлять характер и горячиться из-за пустяков. Это поможет избежать споров и быстро уладить мелкие разногласия. Сосредоточьтесь на делах, которые появятся после обеда.

Интересные деловые предложения заинтересуют Козерогов. Профессиональные перспективы хорошо отразятся на вашем материальном состоянии. Звезды советуют вам соглашаться без раздумий.

Удачно решатся финансовые и юридические вопросы у Водолеев. Вам заплатят за работу, которую вы сделали раньше или вернут долги. Может заметно расшириться ваш круг общения.

Рыбам удастся сохранить хорошее настроение несмотря на нестабильный эмоциональный фон. Благодаря вашему оптимизму отношения с близкими будут складываться гармонично.

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