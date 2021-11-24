Американцы были в шоке от фотографии советского солдата до и после войны. Взгляните и вы!

Источник материала: ОНТ

Фото советского солдата Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны попало в американскую соцсеть Reddit . Пользователи были в шоке от снимка.

Разница в кадрах – четыре года. Но на левом снимке мы видим молодого и жизнерадостного парня, а на правом – постаревшего и немного мрачного мужчину.



Фото: КГБУК "Дом искусств"

Комментаторы обратили внимание, сколько морщин добавилось у паря и как изменился его взгляд.

Фото: depositphotos.com

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