ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американцы были в шоке от фотографии советского солдата до и после войны. Взгляните и вы!

24.11.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Американцы были в шоке от фотографии советского солдата до и после войны. Взгляните и вы!

Фото советского солдата Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны попало в американскую соцсеть Reddit. Пользователи были в шоке от снимка. 

Разница в кадрах – четыре года. Но на левом снимке мы видим молодого и жизнерадостного парня, а на правом – постаревшего и немного мрачного мужчину.


Фото: КГБУК "Дом искусств" 

Комментаторы обратили внимание, сколько морщин добавилось у паря и как изменился его взгляд. 

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото советского солдата Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны попало в американскую соцсеть Reddit. Пользователи были в шоке от снимка.  Разница в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штык-нож к немецкой винтовке обнаружили у жителя Осиповичского района
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by