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Американцы были в шоке от фотографии советского солдата до и после войны. Взгляните и вы!
Источник материала: ОНТ
Фото советского солдата Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны попало в американскую соцсеть
Разница в кадрах – четыре года. Но на левом снимке мы видим молодого и жизнерадостного парня, а на правом – постаревшего и немного мрачного мужчину.
Комментаторы обратили внимание, сколько морщин добавилось у паря и как изменился его взгляд.
Фото:
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Фото советского солдата Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны попало в американскую соцсеть Reddit. Пользователи были в шоке от снимка. Разница в...
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