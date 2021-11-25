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«Ветер шумит в тополях»: премьера в Театре белорусской драматургии. О чём рассказывает спектакль?
Источник материала: ОНТ
«Ветер шумит в тополях» и до нас долетел. Только что в Республиканском театре белорусской драматургии состоялась долгожданная премьера постановки по «хорошо сделанной пьесе» французского мастера остроумного диалога Жеральда Сиблейраса. Зрители смеются сквозь слёзы. Эта философская история вне времени и пространства не может оставить равнодушным.
Спектакль, который со сцены РТБД словно уносило ветром. Он должен был «выйти» ещё 13 ноября. У пандемии своя игра. А здесь замену найти трудно. Даже при том, что на роль – по два актёра. Сага о стариках-чудаках – впервые на отечественных подмостках.
Обычно в день премьеры в театре тишина – до третьего звонка. Сегодня «шумели» без передышки. Репетировали мэтры. Соловьёв, Шимко и Сидорчик почти ровесники своих персонажей – ветеранов войны. Какой – неважно! Отзовётся в сердце каждого белоруса.
2 часа 20 минут с антрактом постояльцы этого Дома престарелых спорят, ссорятся, шутят. Драматург Сиблейрас начинал с диалогов и сценариев для кинофильмов. Его «Ветер...» уже «нашумел» на престижные европейские премии Оливье и Мольера.
Во всём мире читают пьесу как трагикомедию. В РТБД дают комическую трагедию. Ставят акцент именно на втором слове. Фактически, в репертуаре «пропишутся» два спектакля. Только текст и декорации одинаковые.
В этот вечер «Ветер...» «принёс» на сцену дублёров «суперстар» труппы – молодых исполнителей. Они «взрослеют» на глазах у зрителей. Оригинальный режиссёрский ход. Правда, ещё Шекспир писал: «Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры».
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«Ветер шумит в тополях» и до нас долетел. Только что в Республиканском театре белорусской драматургии состоялась долгожданная премьера постановки по «хорошо...
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