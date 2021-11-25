«Ветер шумит в тополях»: премьера в Театре белорусской драматургии. О чём рассказывает спектакль?

Источник материала: ОНТ

«Ветер шумит в тополях» и до нас долетел. Только что в Республиканском театре белорусской драматургии состоялась долгожданная премьера постановки по «хорошо сделанной пьесе» французского мастера остроумного диалога Жеральда Сиблейраса. Зрители смеются сквозь слёзы. Эта философская история вне времени и пространства не может оставить равнодушным.





Спектакль, который со сцены РТБД словно уносило ветром. Он должен был «выйти» ещё 13 ноября. У пандемии своя игра. А здесь замену найти трудно. Даже при том, что на роль – по два актёра. Сага о стариках-чудаках – впервые на отечественных подмостках.

Александр Гарцуев, художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии: «Я называю гэта “аптымізм канца жыцця”. Спектакль пра тое, што жыццё вечнае. Мы толькі лісцікі на дрэве. Мы вырастаем, ападаем, замест нас вырастаюць іншыя, але дрэва стаіць. Спектакль не бытавы. Ён алегарычны. І я б хацеў, каб калі і ўзнікае адчуванне суму на спектаклі, каб гэты сум быў светлы. Светлы, пазітыўны».

Обычно в день премьеры в театре тишина – до третьего звонка. Сегодня «шумели» без передышки. Репетировали мэтры. Соловьёв, Шимко и Сидорчик почти ровесники своих персонажей – ветеранов войны. Какой – неважно! Отзовётся в сердце каждого белоруса.

Валентин Соловьёв, заслуженный артист Беларуси: «Генетычнае там ёсць у мяне. Бацька – інвалід вайны. Смага жыцця – сэнс гэтай п’есы. Мы да верхалін туды, дзе вецер шуміць у таполях, мы будзем жыць, калі туды дабярэмся».

2 часа 20 минут с антрактом постояльцы этого Дома престарелых спорят, ссорятся, шутят. Драматург Сиблейрас начинал с диалогов и сценариев для кинофильмов. Его «Ветер...» уже «нашумел» на престижные европейские премии Оливье и Мольера.

Во всём мире читают пьесу как трагикомедию. В РТБД дают комическую трагедию. Ставят акцент именно на втором слове. Фактически, в репертуаре «пропишутся» два спектакля. Только текст и декорации одинаковые.

В этот вечер «Ветер...» «принёс» на сцену дублёров «суперстар» труппы – молодых исполнителей. Они «взрослеют» на глазах у зрителей. Оригинальный режиссёрский ход. Правда, ещё Шекспир писал: «Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры».

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