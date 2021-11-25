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Новейшие технологии – в регионах: первую операцию по пересадке сердца пациенту провели врачи в Могилеве
Источник материала: ОНТ
Уникальные технологии приходят в регионы. Накануне в Могилеве впервые пациенту пересадили сердце. Операция длилась около шести часов и прошла успешно. Сложная трансплантация стала реальной благодаря новому кардиохирургическому центру. Его возможности разгрузят столицу и сократят время ожидания для пациентов.
Сутки после операции. Улыбка человека с новым здоровым сердцем – лучший показатель самочувствия. Валерию Алексейкову 43 года. Могилевчанин страдал серьезной формой сердечной недостаточности. И лекарства уже не помогали. Пациент долго ожидал пересадки, надежды были на столицу. Но все стало возможным на малой родине.
Новый кардиохирургический центр Могилева: в реанимации 18 коек. Шесть – для пациентов после трансплантации органов, остальные – после операций на сердце и сосудах. Самое современное оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас основное внимание, конечно, пациенту с новым сердцем.
Для пациента сошлось все – не только открытие центра с современным оборудованием мирового уровня, но и то, что реципиент тоже оказался могилевским. Сердце – орган, который плохо переносит транспортировку. Одна локация значительно сокращает время и риски пересадки. За жизнь пациента одновременно боролись 20 специалистов. Врачи областной клиники под руководством главного кардиохирурга Беларуси, доктора медицинских наук Юрия Островского провели в операционной почти шесть часов.
Кардиохирург Денис Мотовилов до сих пор под впечатлением от операции. Возможность осваивать передовые методы врачи всегда принимают с благодарностью. Чтобы не отправлять тяжелых пациентов в столицу, а поднимать на ноги в стенах своей клиники.
Современный кардиохирургический центр в Могилеве в начале ноября открыл Александр Лукашенко. Такой корпус область ждала много лет, и на качество денег не жалели – современное здание и высокотехнологичная начинка.
270 операций на открытом сердце в год – это был максимум до появления нового кардиоцентра. После ввода всех отделений и повышения опыта специалистов вмешательств, конечно, станет больше, а время ожидания сократится с полутора лет до нескольких месяцев. Медики уже озвучили амбициозные планы до конца года – поставить на ноги не менее 50 пациентов. А задачи по трансплантации тоже усложняются – в регионе уже пересаживают почки, сейчас освоили сложнейшую технологию в сердечной сфере, в ближайшее время могилевские хирурги планируют сделать пересадку печени.
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Новейшие технологии – в регионах: первую операцию по пересадке сердца пациенту провели врачи в Могилеве
Уникальные технологии приходят в регионы. Накануне в Могилеве впервые пациенту пересадили сердце. Операция длилась около шести часов и прошла успешно. Сложная...
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