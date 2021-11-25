Новейшие технологии – в регионах: первую операцию по пересадке сердца пациенту провели врачи в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Уникальные технологии приходят в регионы. Накануне в Могилеве впервые пациенту пересадили сердце. Операция длилась около шести часов и прошла успешно. Сложная трансплантация стала реальной благодаря новому кардиохирургическому центру. Его возможности разгрузят столицу и сократят время ожидания для пациентов.





Сутки после операции. Улыбка человека с новым здоровым сердцем – лучший показатель самочувствия. Валерию Алексейкову 43 года. Могилевчанин страдал серьезной формой сердечной недостаточности. И лекарства уже не помогали. Пациент долго ожидал пересадки, надежды были на столицу. Но все стало возможным на малой родине.

Валерий Алексейков: «Это шанс, потому что другого шанса у меня бы не было. А так будем жить, продолжать работать и приносить пользу обществу. Я очень благодарен врачам, благодарен, что открыли этот кардиоцентр и не надо никуда ехать».

Новый кардиохирургический центр Могилева: в реанимации 18 коек. Шесть – для пациентов после трансплантации органов, остальные – после операций на сердце и сосудах. Самое современное оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас основное внимание, конечно, пациенту с новым сердцем.

Владимир Дудко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной клинической больницы: «Пока ранний послеоперационный период протекает без особенностей. Он получает весь комплекс интенсивной терапии, мониторное наблюдение. Пусть это будет первая, но не последняя пересадка сердца. И может, будут еще новые технологии, которые в перспективе будут реализованы в нашем центре».

Для пациента сошлось все – не только открытие центра с современным оборудованием мирового уровня, но и то, что реципиент тоже оказался могилевским. Сердце – орган, который плохо переносит транспортировку. Одна локация значительно сокращает время и риски пересадки. За жизнь пациента одновременно боролись 20 специалистов. Врачи областной клиники под руководством главного кардиохирурга Беларуси, доктора медицинских наук Юрия Островского провели в операционной почти шесть часов.

Юрий Островский, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»: «Это новое здание, оборудование. Они укомплектованы достаточно, чтобы проводить трансплантацию. Они сейчас в этих новых условиях начнут увеличивать количество таких операций, и это им удастся».

Кардиохирург Денис Мотовилов до сих пор под впечатлением от операции. Возможность осваивать передовые методы врачи всегда принимают с благодарностью. Чтобы не отправлять тяжелых пациентов в столицу, а поднимать на ноги в стенах своей клиники.

Денис Мотовилов, врач-кардиохирург кардиохирургического центра Могилевской областной клинической больницы: «В первую очередь мы благодарны руководству за открытие центра. Конечно, благодаря ему и появились такие возможности у нас. Такая учеба полезна для врачей и пациентов. И теперь это может быть сделано у нас. Это очень хороший опыт, который, я надеюсь, будет развиваться в перспективе».

Современный кардиохирургический центр в Могилеве в начале ноября открыл Александр Лукашенко. Такой корпус область ждала много лет, и на качество денег не жалели – современное здание и высокотехнологичная начинка.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы: «Сейчас аппаратура позволит нам ближайшие пять лет быть на абсолютно мировом уровне. Сначала нам подарили эти возможности работать. А теперь мы ответили и стране, и людям, и тем, кто помогал строить. Это наш подарок за то, что все это было сделано».

270 операций на открытом сердце в год – это был максимум до появления нового кардиоцентра. После ввода всех отделений и повышения опыта специалистов вмешательств, конечно, станет больше, а время ожидания сократится с полутора лет до нескольких месяцев. Медики уже озвучили амбициозные планы до конца года – поставить на ноги не менее 50 пациентов. А задачи по трансплантации тоже усложняются – в регионе уже пересаживают почки, сейчас освоили сложнейшую технологию в сердечной сфере, в ближайшее время могилевские хирурги планируют сделать пересадку печени.

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