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Юные суворовцы побывали во Дворце Независимости на экскурсии
Источник материала: ОНТ
Дворец Независимости снова принимает гостей. Сегодня с экскурсией здесь побывали будущие офицеры.
Рабочую резиденцию Главы государства посетили курсанты Минского суворовского военного училища. Несмотря на юный возраст, они уже знают, что такое долг, честь, отвага и патриотизм. А потому больше всего ребят впечатлила экспозиция, посвященная прошлогодним событиям в нашей стране. Глядя на них уже сквозь призму времени, суворовцы даже расчувствовались. Говорят, именно в такие моменты начинаешь ещё больше гордиться своей Родиной, которая выстояла под внешним давлением и стала сильнее.
Суворовцы также увидели залы, где принимаются важные политические решения. Кроме того, будущие офицеры побывали в зимнем саду, посмотрели фото из личного архива Президента, а также подарки, которые дарили Главе государства зарубежные лидеры. Этот день ребятам точно запомнится надолго, а напоминать о нем будут сотни фотографий, которые запечатлели самые яркие моменты.
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Дворец Независимости снова принимает гостей. Сегодня с экскурсией здесь побывали будущие офицеры. Рабочую резиденцию Главы государства посетили курсанты...
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