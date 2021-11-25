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Юные суворовцы побывали во Дворце Независимости на экскурсии

25.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юные суворовцы побывали во Дворце Независимости на экскурсии

Дворец Независимости снова принимает гостей. Сегодня с экскурсией здесь побывали будущие офицеры. 

Рабочую резиденцию Главы государства посетили курсанты Минского суворовского военного училища. Несмотря на юный возраст, они уже знают, что такое долг, честь, отвага и патриотизм. А потому больше всего ребят впечатлила экспозиция, посвященная прошлогодним событиям в нашей стране. Глядя на них уже сквозь призму времени, суворовцы даже расчувствовались. Говорят, именно в такие моменты начинаешь ещё больше гордиться своей Родиной, которая выстояла под внешним давлением и стала сильнее.

Суворовцы также увидели залы, где принимаются важные политические решения. Кроме того, будущие офицеры побывали в зимнем саду, посмотрели фото из личного архива Президента, а также подарки, которые дарили Главе государства зарубежные лидеры. Этот день ребятам точно запомнится надолго, а напоминать о нем будут сотни фотографий, которые запечатлели самые яркие моменты. 

 

 

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Дворец Независимости снова принимает гостей. Сегодня с экскурсией здесь побывали будущие офицеры.  Рабочую резиденцию Главы государства посетили курсанты...
 
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