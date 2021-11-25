Умер актер из «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Источник материала: ОНТ

В возрасте 65 лет умер российский актер Владимир Кузнецов, известный своими эпизодическими ролями в картинах «12 стульев», «Гардемарины, вперед!», «По законам военного времени», «Мертвые души» и других. Об этом информирует «Кино-театр.ру».

Причина смерти артиста пока неизвестна.

Всего Кузнецов снялся более чем в 40 фильмах.

Фото: кадр из фильма «Нам здесь жить»

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