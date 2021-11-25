|
Умер актер из «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов
Источник материала: ОНТ
В возрасте 65 лет умер российский актер Владимир Кузнецов, известный своими эпизодическими ролями в картинах «12 стульев», «Гардемарины, вперед!», «По законам военного времени», «Мертвые души» и других. Об этом
Причина смерти артиста пока неизвестна.
Всего Кузнецов снялся более чем в 40 фильмах.
Фото: кадр из фильма «Нам здесь жить»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 65 лет умер российский актер Владимир Кузнецов, известный своими эпизодическими ролями в картинах «12 стульев», «Гардемарины, вперед!», «По законам...
|
Архив (Разное)