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Умер актер из «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

25.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер актер из «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

В возрасте 65 лет умер российский актер Владимир Кузнецов, известный своими эпизодическими ролями в картинах «12 стульев», «Гардемарины, вперед!», «По законам военного времени», «Мертвые души» и других. Об этом информирует «Кино-театр.ру».

Причина смерти артиста пока неизвестна.

Всего Кузнецов снялся более чем в 40 фильмах.

Фото: кадр из фильма «Нам здесь жить»

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В возрасте 65 лет умер российский актер Владимир Кузнецов, известный своими эпизодическими ролями в картинах «12 стульев», «Гардемарины, вперед!», «По законам...
 
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