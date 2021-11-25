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Родители обратились в Администрацию Президента с просьбой организовать в школы подвоз детей из удалённых деревень. Проблему решили оперативно

25.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Родители обратились в Администрацию Президента с просьбой организовать в школы подвоз детей из удалённых деревень. Проблему решили оперативно

В интересах детей. В Администрацию Президента на рассмотрение поступают сотни обращений, многие вопросы удалось решить быстро, некоторые требуют долгого рассмотрения. В начале учебного года сразу несколько писем поступило от жителей Минской области с  просьбой организовать подвоз в школы ребят из удалённых деревень. Просьбы выполнили, учебный процесс налажен. 


На часах 6:30, и первый рейс школьного автобуса в агрогородке Чачково. Через несколько минут Сергей Налецкий отправится по маршруту. До звонка нужно исколесить  почти 100 километров и привезти учеников на уроки без опозданий. 

Сергей Налецкий, водитель: «Дети – это особенный контингент, с ними надо и поговорить. Для меня это душевно, приятно, значимо». 

7 утра. Первая остановка – и всего один пассажир, то же и на следующей. В темноте с фонариком у кромки дороги детей провожают родители. Они признаются – автобус здесь ездил всегда, но зимой обычно с приключениями. 

Школьный автобус в Чачково был и раньше, но в начале учебного года водителю пришлось уволиться, замены долго не было, и почти месяц дети добирались до школы, как могли. Кого-то подвозили родители, а кто-то шёл пешком несколько километров.

Вопрос помогло решить коллективное обращение родителей в Администрацию Президента. Быстро нашли сотрудника, согласовали маршрут и график транспорта. Проезд для школьников – бесплатный. 

9 утра. И это уже агрогородок Хожово. Автобус забирает последних пассажиров. До занятий ещё есть время, в салоне пассажиры успевают поболтать и рассказать о своих приключениях по дороге в школу.

В этом районе тоже была проблема с подвозом детей. После обращения удалось пересмотреть маршрут и организовать остановочный пункт. И, кажется, пассажиры довольны.

Как и в Чачково, школьный автобус будет курсировать до последнего звонка. Как только закончится смена, он снова соберёт пассажиров у школы и доставит учеников домой. И так каждый день в любую погоду.

Комфорт учащихся – на первом месте. Потому сегодня только в Минском районе подобный сервис для учеников организован в 11-ти учреждениях общего и среднего образования.  

Школа даёт знания, ученик их усваивает. Но когда путь между учебным заведением и домом становится задачей со звёздочкой, её должны решать взрослые. И пока есть диалог между властью и населением, они решаются легко и обязательно – в пользу детей. 

 

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В интересах детей. В Администрацию Президента на рассмотрение поступают сотни обращений, многие вопросы удалось решить быстро, некоторые требуют долгого...
 
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