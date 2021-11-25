Вспоминаем уроки истории: 25 лет назад на референдуме белорусы поддержали усиление роли Президента в управлении страной

Источник материала: ОНТ

24 ноября 1996-го навсегда останется значимой датой для независимого и суверенного белорусского государства. 25 лет назад в этот день случился поворотный для истории момент – референдум, на котором белорусы абсолютным большинством поддержали усиление роли Президента в управлении страной. О тех событиях мы редко вспоминаем в деталях только благодаря тому, что Беларуси четверть века назад удалось не сойти со своего пути. Наши люди высказались против бесконечных политических дрязг в парламенте и за интересы большинства. Сегодня, когда мы готовимся к новому референдуму, эти уроки истории особенно ценны.





На кадрах – Минск середины 90-х – строительство суверенной страны тогда происходило на обломках разрушенной экономики. В 94-м народ избрал президента, доверив будущее Александру Лукашенко. И уже ему приходилось восстанавливать разрушенные логистические цепочки, преодолевать конкуренцию на рынке и создавать условия для комфортной жизни в каждом белорусском регионе. Казалось бы, эти задачи способны сплотить весь государственный аппарат. Но на деле было иначе. Конституция фактически позволяла двоевластие.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда: «В этой Конституции, которая закрепляла модель парламентско-президентской республики, были сильны полномочия как законодательной, так и исполнительной власти. И, к сожалению, эти полномочия в ряде случаев пересекались. И самое главное, Конституция не предусматривала механизм разрешения возможных конституционных противоречий, что привело вообще к кризису государственного управления в конечном счете. Более того, создало угрозу разрушения молодого белорусского государства».

Это в последние четверть века парламент разделен на две Палаты. Однако до 96-го законодательная власть в стране была в руках Верховного Совета. Но в действительности полномочий гораздо больше: депутаты могли менять Конституцию, назначать судей и состав Центризбиркома, объявлять войну и заключать мир, они определяли и внешнюю, и внутреннюю политику страны. Привычная ситуация того времени: президент подписывает указ, а Конституционный суд его отменяет – конфликт интересов решался, увы, не в пользу народа.

Политическое противостояние могло перерасти в реальные столкновения на улицах, но Президент собрал тысячи белорусов, чтобы посоветоваться. Это было первое Всебелорусское народное собрание. И в условиях жесткого противостояния оно было бы невозможным, не будь у Президента такой поддержки народа. А вот в политических кругах в 96-м на план Лукашенко соглашались лишь либерал-демократы.

Референдум 24 ноября 96-го поставил перед белорусами несколько вопросов. Было предложение отказаться от смертной казни – граждане Беларуси не одобрили. А вот перенести празднование Дня Независимости на 3 июля – с этим согласились. Однако принципиальнее была другая дилемма: усилить в стране полномочия или парламента, или Президента.

По самому принципиальному вопросу больше 80% избирателей поддержали Президента. Впрочем, удивляться здесь нечему.

Сегодня эти гарантии предлагают закрепить тоже в Конституции, ведь они ассоциируются уже с нынешним Президентом. А еще, как тогда в 96-м, будущее страны вернут в руки народа. Новый орган – Всебелорусское народное собрание – по задумке разработчиков Основного закона не позволит вернуться к прежним политическим противоречиям, несмотря на то, что полномочий у Президента станет меньше.

До общественного обсуждения проекта Конституции остается одна встреча его разработчиков в полном составе. Но кое-что о мнении людей известно уже сейчас. По данным опроса, в котором поучаствовали порядка тысячи белорусов, большинство в стране одобряет конституционную реформу и намерены отдать свой голос на референдуме, который пройдет не позднее февраля. Половина респондентов считает, что это улучшит нынешнюю ситуацию в стране. Однако практически каждый пятый на этот вопрос ответить затруднился. Конечно, вариться в политической жизни не всем интересно. Но все же знание – сила, которая убережет от манипуляторов. События прошлого года показали, как умело можно управлять людьми посредством вброса нужной информации. Так что сегодняшняя годовщина референдума стала хорошим поводом поговорить о фейках «в режиме правды».

Многие из тех, кто сегодня в Минске собрался, чтобы обсудить референдум 96-го и то, какие стереотипы о нем до сих пор навязывают оппоненты власти, тогда в силу возраста упустили это событие. Но завтра этой страны уже в их руках. И учиться они могут на чужих ошибках. Так для Беларуси лучше.

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