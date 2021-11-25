Как западные СМИ освещают тему беженцев? Кто и зачем создает фейки? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Журналисты зарубежных изданий, которых Минск аккредитовал для работы на польской границе с белорусской стороны, по-разному отнеслись к дружелюбному и демократическому шагу навстречу. Одни репортёры, увидев реальную картину с беженцами, постарались отразить это в своих материалах, несмотря на то, что редакционный заказ, очевидно, был иным. Другие же, находясь в лагере беженцев и видя правду, продолжили говорить заученными лживыми тезисами. И вот Минск задался вопросом: а есть ли смысл допускать на нашу границу тех представителей СМИ, кому правда вовсе не нужна? Тем более, когда продолжаются громкие и фейковые заявления о некоем медиаспектакле.





Я не отношу себя к той категории людей, которые, получив удар по правой щеке, подставляют левую.

В теории не противиться злу – интересная и, возможно, рабочая стратегия. На практике же, чаще всего, подставленная вторая щека приводит к тому, что оппонент двинет еще и в челюсть, нос, а затем свалит на землю и будет избивать ногами. Попытка этого случилась в мировом информационном поле. От западных СМИ мы ранее не единожды получили пощечину справа, но подставили вторую щеку, когда пустили все эти BBC и SkyNews работать на границу с Польшей с нашей стороны. В итоге нам двинули в челюсть, обозвав всю нашу многонедельную работу на износ «медиаспектаклем». Так назвали за то, что мы показывали, как поляки поливали беженцев из водометов, травили газом и забрасывали светошумовыми гранатами. Это, якобы, белорусская пропаганда… Ну, раз так, то давайте, наверное, уберем таких гостей со сцены. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Все мировые медиа уже третью неделю рассказывают о беженцах на польской границе. Мы тут подсчитали: среднесуточное количество новостей в крупнейших планетарных СМИ по этой теме – около трех тысяч. То есть приблизительно по одной новости каждый день на каждого беженца на границе. Иронично, правда, такое повышенное, чуть ли не персональное внимание?

Теперь – к медиаспектаклю. Если вдруг кто упустил – мой коллега, спецкорр ОНТ Андрей Александров, который несколько суток провел на границе. Ему и оператору попало и водометом, и газом, и светошумовыми. Он рассказал об этом в прямом эфире.

Если вдруг кто-то из наших зрителей начитался западных СМИ и тоже считает это медиаспектаклем – скажите это этим ребятам в лицо. Я вас уверяю, вторую щеку они подставлять не будут и ответят вам максимально резко. Потому что они лично натерпелись – и это я не говорю о еще и ночевках рядом с беженцами в палатках на голой земле.

Я не поехал работать на границу, и объясню почему. Так уж вышло, что на ОНТ я, как кто-то может сказать, «рупор пропаганды». Я много лет работаю в президентском пуле, я стараюсь защищать в медиаполе прогосударственную позицию, в этой рубрике – в том числе, моя авторская программа с личным мнением называется «Пропаганда». Нет проблем, я пропагандист, если вам удобно так считать.

На границу от ОНТ поехали классические репортеры, далекие от пропаганды, которые обучены и приучены вести репортажи, то есть говорить о том, что происходит здесь и сейчас. Если уж такую работу Запад называет медиаспектаклем, то Андрей Александров и его коллеги работают по правилам драматургии эпохи классицизма, главное правило которой – единство времени, места и действия. Какой, уже не медиа-, а силовой и политический спектакль они увидели на границе.

Наши репортеры то, что увидели, – то и рассказали: про водометы, газ и светошумовые гранаты. Про то, что поляки жестко выталкивают беженцев, включают громкоговорители по ночам, поднимают вертолет в воздух устрашения беженцев ради – и так далее. Если бы этого польского силового спектакля не было – не было бы и их репортажей в этом направлении.

Что «увидели» наши «коллеги» из других стран? Я осознанно опущу все, что пишут, писали и будут писать пропагандисты из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, потому что у нас с ними инфовойна, все это признают. За скобками оставим и Украину – там часть СМИ тоже нас постоянно будут атаковать, а другая часть (те, кого позакрывал диктаторскими решениями Зеленский) – нас будут защищать.

Великобритания, Греция, Финляндия, Франция, Чехия и ряд других стран – оттуда чаще всего риторика в наш адрес резко-критическая. То есть медиа именно этих стран подают своему зрителю ситуацию однобоко, что-то вроде «Лукашенко беженцами гибридно атакует Польшу». И, знаете, забавно, что об этом говорят в Лондоне, где политика ЕС по беженцам послужила одной из причин Brexitа; в Париже, где беженцев уже больше, чем парижан; в Праге, которая давно уже идеологически 51-й штат США, у которых с беженцами проблемы на границе с Мексикой; в Афинах, которые должны Евросоюзу миллиарды за «не дефолт» и будут рассчитываться десятилетия; в Хельсинки, в которых все управление давно под Брюсселем, просто Хельсинки стыдно это признать. То есть им или выгодно топить против беженцев в этой ситуации по внутриполитическим причинам, или они вынуждены повторять тезисы общеевропейской прессы. Медийный спектакль части западной прессы в том, что вот этого якобы не было.

«Медиаспектаклем» действия нашего МИДа по аккредитации западных журналистов назвал немецкий телеканал «ARD», с намеком на то, что мы пускаем на свою территорию только тех, кто будет говорить то, что нам выгодно. То есть плюс-минус лишь коллег из России. Скажу за себя – я бы не пускал бы никого из западников, но! О нас сбалансировано-критически пишут СМИ из следующих стран: Голландия, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария, частично – СМИ тех же Германии и Великобритании. Где-то критикуют нас, где-то Польшу, но в целом – не занимаются тем, что делает их пропаганда. Когда беженец (да, тоже плохо) бросает в польского военного старый тапок, а они в эфире говорят, что это была граната. Те, кто хотя бы не завирается, – ладно, пусть у нас работают.

Но вот, например, SkyNews, работу которых на границе мы действительно ограничили. То есть мы их пустили, предоставили доступ к беженцам, но они как говорили в эфире, что поляки лапочки, а белорусы негодяи, так и продолжили говорить. Повторяя все то, что говорят польские СМИ, то есть – участвуя в глобальном европейском медиаспектакле под названием «Беженцы атакуют европейскую цивилизацию».

Наш МИД крылышки этим «ангелам» западной пропаганды подрезал – и правильно сделал. А мы уже сделали выводы, кто есть кто в европейских медиа – и смотрите, что забавно. Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Испания, Сербия и другие – это те страны, СМИ которых в основном работают по беженцам в нейтральном ключе. Вот сегодня как раз в лагерь приехал Грегор Брэндл, обозреватель крупнейшего австрийского издания «Кронен Цайтунг» – ну то ж, посмотрим, что напишет. Так вот, эти все перечисленные мной страны просто говорят, что происходит, без ангажированных оценочных суждений. И это СМИ ровно тех стран, у кого давно претензии к Брюсселю, Евросоюзу и их политике по беженцам. Да, в основном там молчат и не особо нас защищают, но уже отказываются играть свою роль в брюссельском медиаспектакле. Я лично считаю, что это большой медийный успех, который внесет свою роль в развал Евросоюза. Потому что промолчать, что была атака на беженцев на территории Беларуси с территории Польши, – вот это спектакль.

Кстати, на следующий день после этих событий на видео кое-кто из ООН заявил, что ООН не располагает достоверными сведениями об атаке на беженцев со стороны польских военных. Мы на них набросились – вы чего, ослепли, прекращайте спектакль! Но, возможно, они реально не видели эти кадры, потому что там их СМИ в своей молчаливой пьесе это не показали? И наконец о том, почему их работа по Беларуси – это срежиссированный медиаспектакль.

А что с Афганистаном и «Талибаном»? Уж как европейские СМИ синхронно начали тот медиаспектакль про отсутствие демократии, ужасы и зверства в Кабуле и так далее. А потом внезапно этот спектакль, как по указке, закончился, свет погас и кулисы закрылись. И по «Талибану» в Европе сейчас – такая же театральная тишина. Как так-то?

Если какие-то европейские медиа считают, что мы тут устраиваем пропагандистский спектакль – нет проблем, освещайте историю с польской стороны. Но Варшава прессу на границу не допускает. Почему? Потому что работа прессы там помешает медиаспектаклю под названием «Лукашенко беженцами гибридно атакует Польшу». И вишенка на торте – их медиаспектакля – если я бы взял хоть трехсекундный фрагмент из их эфиров, просто для примера, то YouTube-канал ОНТ тут же получил бы от них страйк и претензию на чужой контент с угрозой блокировки. Мы им мешаем играть медиаспектакль. И правдой, и тем, что отказываемся работать с теми, кто врет и не краснеет. И я за то, чтобы тех, кто уж совсем заврался, убирать с нашей границы – и из страны в целом.

И пусть называют это, как хотят. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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