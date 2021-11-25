Банный день для беженцев и открытие пресс-центра для СМИ: как прошел еще один день в кризисном центре?

Источник материала: ОНТ

Беженцы пока ещё живут надеждой. 17-е сутки люди ждут, когда Польша примет политическое решение о гуманитарном коридоре. Будь то самостоятельно или под давлением международной общественности. Впрочем, Евросоюз и сам не торопится делать практические шаги. Тем временем наступают холода, уже выпал снег. Условия становятся всё сложнее. Но белорусы не бросили в беде. Ночлег, еда, одежда. Сегодня устроили людям банный день. И открыли пресс-центр, чтобы по миру объективная информация разлеталась оперативно.





Кризисный центр – временное место спасения для беженцев. Тут и кров, и тепло, но нет самого главного – дороги в ЕС, которую Польша заблокировала. Ни дороги, ни даже коридора. Пока он наглухо закрыт людьми с оружием наперевес. Но люди не теряют надежды.

Этот человек сам захотел, чтобы его историю услышали. Через переводчика объясняет. В Идлибе продолжается война. И на улицах беспорядки. На этих кадрах военные поливают перцовым газом студентов. Много пострадавших. И здесь понимаешь, от чего бегут люди. Рядом молодой человек, который прекрасно владеет многими языками. Говорит, сегодня у них снова, как и каждый день, появилась надежда, что их пропустят.

Пока политики решают, что делать, белорусы заботятся. Накормить, обогреть и не дать заболеть – вот главная задача на каждый день. Ценные грузы с одеждой, товарами первой необходимости поступают сюда, в логистический центр. За все время это более 70 тонн. И сегодня – очередная помощь от Союза женщин и молодежи страны. Пока нет решения, беженцы рады всему, в чем нуждаются.

Непростые и непривычные для беженцев погодные условия – повод для всех служб усилить контроль, в том числе медицинский. Ежедневно на базе кризисного центра дежурят несколько групп скорой помощи. Круглосуточно. Если есть подозрения по поводу серьезных заболеваний – оперативно отправляют в больницы.

На базе кризисного центра уже созданы комфортные условия для пребывания беженцев. Этим занимается белорусская сторона. Сегодня появилась ещё и полевая баня. Вот в таких палатках внутри находятся душевые кабины. Воду сюда подвозят в цистернах, шампунь и мыло людям раздали ещё за завтраком. За час баня может принять до 70 человек.

Да, условия стеснённые, непривычные, но беженцы рады и этому. 3 недели по лесам под открытым небом – то ещё испытание. Интерес к событиям на границе проявляют и международные журналисты. Доступ к людям и информации у них есть только с белорусской стороны. Сегодня сюда приехал корреспондент австрийского «Кронен Цайтунг». Это одно из ведущих печатных изданий страны. Сам от интервью вежливо отказался – говорит, связан обязательствами с редакцией. Но увиденное в центре его явно удивило.

Освещать правдиво и достоверно – это негласный девиз, он знаком каждому журналисту. Вот только на той стороне границы такой подход не разделяют. И предпочитают чаще манипулировать информацией. А тем временем вблизи кризисного центра условия наладили для представителей СМИ. Передвижной пресс-центр оборудован самым необходимым, в первую очередь – скоростным интернетом, чтобы весь мир узнал правду.

И люди здесь в ожидании, когда же Польша примет политическое решение. А главное – для тысячи беженцев – гуманитарный коридор. Здесь ждут ответа от тех, кто уже посещал беженцев и своими глазами всё видел. Рады здесь будут и тем экспертным группам, кто решит приехать. Пожалуйста, говорят люди, мы готовы к общению. Но пока остается только ждать и надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время.

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