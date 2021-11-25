Как перестать работать и остаться при деньгах: рассказываем о вариантах пассивного дохода

Источник материала: ProBusiness

Сегодня у вас есть работа или бизнес, которые приносят заработок, но экономическая ситуация такова, что завтра все это может рухнуть, как карточный домик. Обеспечение собственного пассивного дохода из одного или нескольких источников — дальновидное решение, которое поможет вам получить финансовую независимость, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. В этой статье эксперт криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев рассказал о некоторых популярных способах получения пассивного дохода.

Михаил Кархалев

Эксперт криптобиржи Currency.com

— Когда вы работаете — оказываете какие-то услуги или продаете товар, — вы получаете активный доход. Если вы потеряете работу или заболеете, захотите сделать перерыв в деятельности, чтобы восстановить силы, — такой доход перестанет к вам поступать. Если вы задумываетесь о том, чтобы стать финансово независимыми, не беспокоиться о потере работы/бизнеса и самостоятельно распоряжаться своим временем, то вам стоит подумать о таком способе финансового самообеспечения, как пассивный заработок.

Пассивный доход привлекателен тем, что не зависит от вашей ежедневной деятельности: вы получаете его независимо от того, есть у вас работа или нет. Источниками такого дохода могут быть:

Проценты, которые вы получаете по банковским депозитам

Дивиденды по акциям и ценным бумагам, которые вы приобрели

Ваши инвестиции в криптовалюту

Инвестиции в недвижимость

Наличие авторских прав на коммерчески успешные объекты интеллектуальной собственности

Получение наследства.

В этом материале поговорим о некоторых способах это сделать, если, конечно, вы — не наследник Джоан Роулинг или Илона Маска:)

О чем нужно подумать, если вы намерены создать пассивный доход

Создание пассивного дохода — это энергозатратный и трудоемкий процесс, который требует вложения большого количества ресурсов. И речь не только о деньгах. Вам нужно быть готовыми потратить время и силы: пассивный доход создается, как правило, не за один месяц и даже не за год. Например, если вам сейчас около 35, то если вы хотите перестать работать в 45 лет, действовать нужно прямо сейчас.

В первую очередь стоит определить горизонт, когда именно вам понадобятся дополнительные доходы, — через два-три года или через 10 лет. Подумайте о том, сколько денег вам нужно, как долго и как часто вы хотите получать выплаты: раз в месяц, раз в год или по другому графику. Подумайте также о том, какие средства вы сможете вложить: либо это будут небольшие суммы ежемесячно, которые вы можете отложить с зарплаты, либо у вас уже есть крупная сумма, которую вы готовы инвестировать сразу.

Определившись с планами, можно подобрать наиболее подходящие инструменты. Я перечислю некоторые из них и расскажу об их очевидных преимуществах.



Фото: modom.by

1. Банковский депозит.

Это простой способ инвестирования, проверенный годами. Идете в банк, кладете на счет деньги, регулярно получаете с них проценты. В чем загвоздка? В сумме вложенных средств и невысокой доходности по вкладам из-за низких ставок. Чтобы убедиться в этом, предлагаю взглянуть на средние процентные ставки по новым банковским вкладам (депозитам) в 2021 году ( данные Нацбанка).

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Данные с сайта nbrb.by

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Данные с сайта nbrb.by

Мы также можем взять в качестве примера одну из лучших ставок в 7,5% годовых для вклада в одном из крупных российских банков. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рос. рублей (около $ 1800). Посчитаем, что если вы вкладываете эти деньги, то впоследствии получаете ежемесячные проценты в размере всего лишь 625 рос. рублей (около $ 9).

Как видите, для того чтобы банковские депозиты приносили хорошие деньги, суммы вкладов должны быть очень и очень внушительными.

2. Ценные бумаги.

Покупка акций на фондовом рынке — также очень популярный вид инвестиций. При этом начинающим инвесторам я рекомендовал бы вкладывать в стабильные активы. Примером таких активов могут быть акции успешных корпораций, которые уверенно чувствуют себя на рынке, — это Microsoft , Google или Amazon . Вы можете купить акции надолго и получать дивидендный доход, либо купить акции, дождаться, когда они подорожают, продать и заработать на разнице цен. Вы также вполне успешно можете сочетать обе эти стратегии. Есть и другие варианты, но они больше подходят профессионалам фондового рынка.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, акции Microsoft на протяжении последних лет уверенно поднимаются в цене. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft с капитализацией свыше $ 2 трлн отлично справился с вызовами пандемии, расширив облачный сервис.



Данные с сайта Currency.com

Покупать акции Microsoft рекомендуют более 90% аналитиков:

«В случае Microsoft расставлены все галочки: компания находится на рынках, которые инвесторы предпочитают, демонстрирует мощный и устойчивый рост, а также находится в хорошей позиции для того, чтобы капитализировать на долгосрочных темпах, наблюдаемых в технологической сфере», — заявляет аналитик Edward Jones Логан Перк

«Компания занимается многим и делает все это хорошо: гейминг, облако, автоматизация, аналитика, искусственный интеллект», — отмечает старший аналитик Clearbridge Investments Хилари Фриш.

В начале января 2021 года активы корпорации стоили примерно $ 220 за штуку. Если бы на тот момент вы потратили $ 1,1 тыс. на пять акций Microsoft, к настоящему времени они принесли бы вам $ 550 прибыли. Для покупки одной акции Microsoft на сегодняшний день вам понадобится около $ 337,32.

Если вы готовы добавить к этой сумме ноль и вложить в ценные бумаги примерно $ 3−3,5 тыс., то для долгосрочной торговли вам больше подойдут активы Google и Amazon:

11 января текущего года акции Google можно было купить приблизительно за $ 1720, а сегодня их цена составляет $ 2915,64

Акции Amazon растут медленнее: в начале года они торговались на уровне $ 3,1 тыс., сегодня покупка ценных бумаг ритейлера обойдется примерно в $ 3595,85.

Приобрести токенизированные акции компаний вы можете на криптобирже Currency.com . Токенизированные акции — это токены, цена которых на криптобирже соответствует цене определенного базисного актива в любой момент времени. Например, если акции Apple — AAPL сейчас стоят $ 145, то и токенизированные акции Apple на криптобирже Currency.com — AAPL.cx имеют эквивалентную $ 145 стоимость. При торговле не забывайте о главном правиле инвестиций: чем выше доходы, тем больше риск.

3. Криптовалюта.

В современных реалиях все большую востребованность приобретают инвестиции в криптовалюту. Это, пожалуй, самый рискованный способ выйти на пассивный заработок, но очень перспективный в плане доходности. Да, волатильность криптовалют зашкаливает, цены могут мгновенно повышаться и снижаться в несколько раз, но ставки высоки.

Биткоин уже пробивал максимум в $ 68 тыс., а эфириум приближается к $ 5 тыс. Вы можете покупать криптовалюты не полностью, а частями, и зарабатывать на росте их цен.



Фото: wallpaperscave.ru

Следующие в списке перспективных с точки зрения инвестирования криптовалют бюджетные варианты — это Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) и Solana (SOL).

Кроме этого, вам стоит обратить внимание на:

Токен BNB, который на день выхода этого материала торговался примерно по $ 564,90

SOL — сегодня стоит чуть дороже $ 215,29

ADA — в данный момент обойдется вам по $ 1,69 за монету.

На протеже Илона Маска — мем-криптовалюту Dogecoin (DOGE) — вы потратили бы сегодня всего несколько центов.

На криптобирже Currency.com — полностью регулируемой торговой платформе — можно торговать не только криптовалютами, но и токенизированными активами. Их цена привязана к цене базисных активов, и они позволяют трейдеру, совершая сделки с токенизированными активами, зарабатывать на росте активов, не прибегая к помощи посредников в лице брокеров.

Совет от Илона Маска

Как я уже отметил выше, есть и другие способы обеспечить себе пассивный заработок. Так, например, вы можете приобрести недвижимость и сдавать в аренду помещения. Такой бизнес исправно приносит доход из месяца в месяц и не требует большой вовлеченности.

Но, возможно, вам принесет пассивный доход что-то другое. Вы можете создать и запатентовать полезное изобретение, написать литературный шедевр или завести успешный канал на YouTube.

Какие бы способы пассивно зарабатывать вы ни выбрали, глава Tesla и SpaceX Илон Маск советует следующее:

«Постоянно учитесь, задавайте правильные вопросы, работайте над поиском верных решений». И помните: «Когда вы становитесь старше, обязательства увеличиваются. Поэтому я бы посоветовал рисковать сейчас и делать что-то смелое. Вы не пожалеете об этом».

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен. Внимание! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций . Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

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