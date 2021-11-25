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Как перестать работать и остаться при деньгах: рассказываем о вариантах пассивного дохода
25.11.2021 06:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня у вас есть работа или бизнес, которые приносят заработок, но экономическая ситуация такова, что завтра все это может рухнуть, как карточный домик. Обеспечение собственного пассивного дохода из одного или нескольких источников — дальновидное решение, которое поможет вам получить финансовую независимость, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. В этой статье эксперт криптобиржи
— Когда вы работаете — оказываете какие-то услуги или продаете товар, — вы получаете активный доход. Если вы потеряете работу или заболеете, захотите сделать перерыв в деятельности, чтобы восстановить силы, — такой доход перестанет к вам поступать. Если вы задумываетесь о том, чтобы стать финансово независимыми, не беспокоиться о потере работы/бизнеса и самостоятельно распоряжаться своим временем, то вам стоит подумать о таком способе финансового самообеспечения, как пассивный заработок.
Пассивный доход привлекателен тем, что не зависит от вашей ежедневной деятельности: вы получаете его независимо от того, есть у вас работа или нет. Источниками такого дохода могут быть:
В этом материале поговорим о некоторых способах это сделать, если, конечно, вы — не наследник Джоан Роулинг или Илона Маска:)
О чем нужно подумать, если вы намерены создать пассивный доход
Создание пассивного дохода — это энергозатратный и трудоемкий процесс, который требует вложения большого количества ресурсов. И речь не только о деньгах. Вам нужно быть готовыми потратить время и силы: пассивный доход создается, как правило, не за один месяц и даже не за год. Например, если вам сейчас около 35, то если вы хотите перестать работать в 45 лет, действовать нужно прямо сейчас.
В первую очередь стоит определить горизонт, когда именно вам понадобятся дополнительные доходы, — через два-три года или через 10 лет. Подумайте о том, сколько денег вам нужно, как долго и как часто вы хотите получать выплаты: раз в месяц, раз в год или по другому графику. Подумайте также о том, какие средства вы сможете вложить: либо это будут небольшие суммы ежемесячно, которые вы можете отложить с зарплаты, либо у вас уже есть крупная сумма, которую вы готовы инвестировать сразу.
Определившись с планами, можно подобрать наиболее подходящие инструменты. Я перечислю некоторые из них и расскажу об их очевидных преимуществах.
1. Банковский депозит.
Это простой способ инвестирования, проверенный годами. Идете в банк, кладете на счет деньги, регулярно получаете с них проценты. В чем загвоздка? В сумме вложенных средств и невысокой доходности по вкладам из-за низких ставок. Чтобы убедиться в этом, предлагаю взглянуть на средние процентные ставки по новым банковским вкладам (депозитам) в 2021 году (
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Мы также можем взять в качестве примера
Как видите, для того чтобы банковские депозиты приносили хорошие деньги, суммы вкладов должны быть очень и очень внушительными.
2. Ценные бумаги.
Покупка акций на фондовом рынке — также очень популярный вид инвестиций. При этом начинающим инвесторам я рекомендовал бы вкладывать в стабильные активы. Примером таких активов могут быть акции успешных корпораций, которые уверенно чувствуют себя на рынке, — это
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, акции Microsoft на протяжении последних лет уверенно поднимаются в цене. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft с
Покупать акции Microsoft
В начале января 2021 года активы корпорации стоили примерно $ 220 за штуку. Если бы на тот момент вы потратили $ 1,1 тыс. на пять акций Microsoft, к настоящему времени они принесли бы вам $ 550 прибыли. Для покупки одной акции Microsoft на сегодняшний день вам понадобится около $ 337,32.
Если вы готовы добавить к этой сумме ноль и вложить в ценные бумаги примерно $ 3−3,5 тыс., то для долгосрочной торговли вам больше подойдут активы Google и Amazon:
3. Криптовалюта.
В современных реалиях все большую востребованность приобретают инвестиции в криптовалюту. Это, пожалуй, самый рискованный способ выйти на пассивный заработок, но очень перспективный в плане доходности. Да, волатильность криптовалют зашкаливает, цены могут мгновенно повышаться и снижаться в несколько раз, но ставки высоки.
Следующие в списке перспективных с точки зрения инвестирования криптовалют бюджетные варианты — это
Кроме этого, вам стоит обратить внимание на:
Совет от Илона Маска
Как я уже отметил выше, есть и другие способы обеспечить себе пассивный заработок. Так, например, вы можете приобрести недвижимость и сдавать в аренду помещения. Такой бизнес исправно приносит доход из месяца в месяц и не требует большой вовлеченности.
Но, возможно, вам принесет пассивный доход что-то другое. Вы можете создать и запатентовать полезное изобретение, написать литературный шедевр или завести успешный канал на YouTube.
Какие бы способы пассивно зарабатывать вы ни выбрали, глава Tesla и SpaceX Илон Маск советует следующее:
«Постоянно учитесь, задавайте правильные вопросы, работайте над поиском верных решений». И помните: «Когда вы становитесь старше, обязательства увеличиваются. Поэтому я бы посоветовал рисковать сейчас и делать что-то смелое. Вы не пожалеете об этом».
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