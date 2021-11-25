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В Минске 82-летний пешеход попал под колеса маршрутки

25.11.2021 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 ч 50 мин 42-летний водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь по ул.Ландера у дома 22 в направлении улицы Казинца, совершил наезд на 82-летнего пешехода с признаками алкогольного опьянения, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что пересечение проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора недопустимо! Берегите свою жизнь и будущее иных участников дорожного движения!-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что пересечение проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора недопустимо!...
 
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