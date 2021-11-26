|
Белинвестбанк предоставляет новые возможности для женского бизнеса
Источник материала: ОНТ
В ноябре во всем мире отмечают День женского предпринимательства. Вдохновить и поощрить прекрасный пол за свои бизнес-идеи, а также помочь в их реализации – миссия Центра поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка. Как результат, треть клиентской базы банка – бизнес-леди.
Традиционно считается, что предприниматель – чисто мужская профессия, которая требует хладнокровия, дисциплины и тонкого расчета. Но статистика речь упрямая. В нашей стране в сфере предпринимательства трудятся около 60 тысяч женщин – и это 32% от общей численности бизнесменов.
В нашей стране подход к развитию и стимулированию женских бизнес-инициатив основан на взаимодействии государственных, частных и финансовых институтов. Вот простой пример: несколько лет назад один из крупнейших банков страны, Белинвестбанк, выбрал в качестве одного из приоритетов развития содействие женскому бизнесу. Для этого в 2019 году кредитно-финансовый институт создал Центр поддержки и развития женского предпринимательства.
Работа центра организована по нескольким направлениям. Первая, предстартовая поддержка рассчитана на тех, кто только планирует начать собственное дело. Вторая, помощь существующему бизнесу, рассчитана на бизнес-леди, которые хотят развить собственное дело и вывести его на качественно новый уровень.
С 2021 года Белинвестбанк стал партнером Министерства экономики по реализации госпрограммы, в рамках которой планируется мероприятие по укреплению потенциала Центра поддержки и развития женского предпринимательства. Поэтому, милые дамы, если у вас есть хорошие бизнес-идеи, дерзайте! А Белинвестбанк всегда вас поддержит!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре во всем мире отмечают День женского предпринимательства. Вдохновить и поощрить прекрасный пол за свои бизнес-идеи, а также помочь в их реализации – миссия...
|
Архив (Разное)