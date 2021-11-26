Белинвестбанк предоставляет новые возможности для женского бизнеса

Источник материала: ОНТ

В ноябре во всем мире отмечают День женского предпринимательства. Вдохновить и поощрить прекрасный пол за свои бизнес-идеи, а также помочь в их реализации – миссия Центра поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка. Как результат, треть клиентской базы банка – бизнес-леди.





Традиционно считается, что предприниматель – чисто мужская профессия, которая требует хладнокровия, дисциплины и тонкого расчета. Но статистика речь упрямая. В нашей стране в сфере предпринимательства трудятся около 60 тысяч женщин – и это 32% от общей численности бизнесменов.

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики: «Поскольку у нас женское предпринимательство не выделяется в какую-то отдельную группу, то и специальных программ на государственном уровне нет. Министерство экономики вместе с иными органами, регуляторами, мы стараемся создать такую синергию усилиями многих, чтобы создать такие условия, чтобы мотивировать женщин идти в бизнес и самореализовываться именно в этом направлении».

В нашей стране подход к развитию и стимулированию женских бизнес-инициатив основан на взаимодействии государственных, частных и финансовых институтов. Вот простой пример: несколько лет назад один из крупнейших банков страны, Белинвестбанк, выбрал в качестве одного из приоритетов развития содействие женскому бизнесу. Для этого в 2019 году кредитно-финансовый институт создал Центр поддержки и развития женского предпринимательства.

Виктория Байран, начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка: «За два года работы центру удалось стать своеобразным местом притяжения женского бизнеса, что позволило изучить портрет клиента: это женщины в возрасте 30-39 лет, которые выбирают для своей деятельности сферу оптовой или розничной торговли, производство, а также область медицинских и социальных услуг».

Работа центра организована по нескольким направлениям. Первая, предстартовая поддержка рассчитана на тех, кто только планирует начать собственное дело. Вторая, помощь существующему бизнесу, рассчитана на бизнес-леди, которые хотят развить собственное дело и вывести его на качественно новый уровень.

Виктория Байран, начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка: «Финансовая поддержка, которую мы предоставляем, и специальные продукты для развития бизнеса крайне важны для женщин, которые уже имеют свой бизнес и желают его масштабировать. Это одна часть нашей работы. Вторая – связана с оказанием нефинансовых услуг. Совместно с партнерами мы организуем доступное бизнес-обучение как по программам международного уровня, так и семинары по узким вопросам бизнеса. Оказываем консультационную и менторскую поддержку бизнес-леди».

С 2021 года Белинвестбанк стал партнером Министерства экономики по реализации госпрограммы, в рамках которой планируется мероприятие по укреплению потенциала Центра поддержки и развития женского предпринимательства. Поэтому, милые дамы, если у вас есть хорошие бизнес-идеи, дерзайте! А Белинвестбанк всегда вас поддержит!

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