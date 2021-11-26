18-й день на границе: беженцы устроили стихийный митинг. Главное

Источник материала: ОНТ

Очередной день на исходе. И люди хотят, чтобы их заметили в Евросоюзе. Беженцам помогает Беларусь, а Европа делает вид, что ничего не замечает. Технические миссии приезжают и уезжают. Гуманитарный коридор не открывается, а Польша не меняет воинственный настрой.





То, что происходит, очень сильно похоже на отчаяние. На попытку привлечь к себе внимание европейской прессы, еврочиновников и международных организаций. 18 суток испытаний, чтобы попасть к своей цели.

«Мы хотели сказать, что мы не собираемся возвращаться на родину. Я беженец, а не мигрант. Мы до конца пойдем туда, куда нас позвали».

«Мы хотим в Европу. Мы не будем возвращаться в Ирак. Спасибо белорусам, что не оставили нас в сложной ситуации».

Этот стихийный митинг вряд ли заметили и «Врачи без границ». Представители уважаемой организации утром были в кризисном центре. С беженцами не говорили, с журналистами – тоже.

Беженцы требуют от Евросоюза определить их статус. Во-первых, признать, что они действительно беженцы, во-вторых, что хотят жить в безопасной стране.

В Евросоюзе делают вид, что проблему не замечают. Беларусь взяла все заботы на себя – уже собрано более 100 тонн гуманитарного груза. В пункты приема несут теплые вещи, средства гигиены и продукты питания. Нет у нас безразличных людей.

Беженцы показывают на своих телефонах фото и видео разрушенных городов на родине. И говорят о «безвыходном положении из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС». Европа молчит, Беларусь терпеливо ждёт.

Курды – крупный иранский этнос. По разным оценкам, их более 45 миллионов. Живут в Сирии, Ираке, Иране, Турции. Своей государственности у них нет. Самая крупная диаспора за рубежом – в Германии. Поэтому и идут к родственникам. Но в Европе, похоже, им не рады.

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