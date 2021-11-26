В Миссури свободный страус эму стал «головной болью» для местных. Срочно разыскивается хозяин птицы

Источник материала: ОНТ

Перед сотрудниками Департамента по контролю за животными из Сидар-Хилла (Миссури, США) встало сразу несколько проблем. И все из-за страуса. Об этом сообщает Upi.

Появилось сообщение о вольной птице – страусе эму, которая однозначно не является представителем местной фауны. Люди то там, то здесь видят шляющегося эму, но пока пернатое создание неуловимо. Пару раз птицу практически поймали, но буквально в последний момент она ускользала.

Если проблему с поимкой страуса еще можно как-то решить, то поиск хозяина нелетающей австралийской птицы необходимо завершить как можно раньше. Дело в том, что, когда эму все же словят, его негде будет разместить.

Поэтому все надеются, что владелец объявится как можно раньше и заберет пернатого нарушителя спокойствия туда, где он жил ранее.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram