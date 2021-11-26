Неразбериха с эвакуационными рейсами для беженцев: почему это произошло и как развивались события?

Источник материала: ОНТ

После сегодняшней неразберихи с эвакуационными бортами ожидать можно всего. Почему это произошло и как развивались события?





Они в аэропорту практически с утра. Сегодняшний эвакуационный рейс в Ирак должен был стать вторым. Но за этими людьми никто не прилетел. «Иракские авиалинии» от комментариев отказались, ответственность переложили на МИД страны.

Дипломаты тут же ответили, что люди просто «говорили об этой дате». Мол, предыдущий рейс тоже был в четверг. И нынешний, цитата консула, «они вообразили».

А дальше последовала череда объяснений, в том числе с указанием причин. Якобы 747-й «Боинг» слишком маленький для такого количества пассажиров (400 мест). В общем, люди, которые ждали, так и остались ждать.

Из того, что именно ЕС должен был оплатить перелёт, никто секрета не делал. Помогать людям, насколько это возможно, с двух сторон – такие договоренности были достигнуты на высшем уровне. Ангела Меркель дважды звонила Александру Лукашенко. И разговор двух лидеров на тот момент завершился, казалось бы, полным «пониманием». Но обещания помочь по ту сторону границы так и остались обещаниями. Евросоюз заявил, что «коридор для беженцев» всё-таки неприемлем. Но ЕС готов прислать своих специалистов.

Ситуацию с вылетом в Ирак прокомментировал и Александр Лукашенко. По теме беженцев Президенту докладывают ежедневно.

Эксперты уверены, что причин у всех этих «игр» две. Первая: внутренняя борьба политических сил в ЕС – признавать проблему беженцев или нет? И вторая…

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Есть те, которые, конечно, ориентированы на эскалацию конфликта на белорусско-польской границе. Мы видим, что есть те силы, которые хотят под миграционный кризис сделать усиление военной группировки на границе. И какие цели они преследуют, мы можем только гадать. Понятно, что это не мирные цели».

Сейчас ситуация с возвращением беженцев домой неоднозначная – люди до сих пор в аэропорту. И, похоже, не у многих билет в один конец.

«Мы найдем другой путь, чтобы попасть в Европу».

Вернуться, чтобы «вернуться», так думали и многие из тех, кто благополучно улетел в Ирак первым бортом неделю назад. И сегодня ближе к вечеру стало известно, что дома людей ждут – Ирак организовал два эвакуационных рейса.

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