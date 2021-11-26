Лукашенко: Никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно

Источник материала: ОНТ

Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую. Сегодня на совместное заседание собрались Конституционная комиссия и рабочая группа, которая нашла-таки развязки по всем ключевым вопросам. Что, впрочем, не означает, что споры утихли. Вместо точки получилась запятая. Президент поручил проанализировать свежие идеи, рождённые сегодня. Но главное – проект обновлённой Конституции написан. В нём определён статус и полномочия Всебелорусского народного собрания, которое, по замыслу авторов, должно стать высшим органом народовластия в Беларуси. Александр Лукашенко это мнение полностью разделяет. И здесь дело не в личностях, как скажет Президент.





Сегодня во Дворце люди, которые в последние месяцы только и делают, что спорят. Но им лучше не мешать, они ведь в поисках истины. Такие разные, но объединены одной идеей. Позади восемь месяцев работы, полной сомнений и споров, смелых шагов и неожиданных разворотов. Образ Беларуси будущего пытались прописать на бумаге 36 членов Конституционной комиссии, их труды подхватила рабочая группа из десятка опытных юристов и управленцев. Сегодня они вместе собрались на финальную вычитку.

На всём длинном пути их сопровождал Александр Лукашенко. Нет, они не писали под его диктовку. Но будучи гарантом самой Конституции, Президент не может и не должен быть в стороне. И, в конце концов, это ведь его идея, а решиться на изменение Основного закона для государства – выйти из зоны комфорта, как модно сейчас говорить.

Сделано немало, и есть что обсудить публично. Ведь о перераспределении полномочий говорят давно, но по понятным причинам не очень конкретно. Пожалуй, самое резонансное предложение – закрепление в Конституции статуса Всебелорусского народного собрания. Оно будто окажется на вершине представительской ветви власти. И важно понимать: это не хорошо или плохо, удобно или не очень для государства или Президента лично. Это орган, который будет представлять, прежде всего, интересы общества.

При этом Беларусь предлагают оставить президентской республикой. По мнению экспертов, именно эта форма правления позволит защитить государственность.

Мотивы личные должны уступить место общественным интересам. Если общество зрелое, оно будет к этому готово. Так можно это трактовать. Так вот о Всебелорусском. Это народное собрание разработчикам обновлённой Конституции видится как некая стабилизирующая сила. Для этого в его состав предлагают избирать представителей всех ветвей власти и гражданского общества. Широкое представительство и широкие полномочия. По правде, шире не было никогда.

И вот тут начинается самое интересное. Президент говорит прямо: критикуйте, но критикуя, не забывайте предлагать.

Один из самых дискуссионных вопросов – формирование Всебелорусского народного собрания. Пункт про избрание делегатов на уровне местных Советов любопытный, помощник Президента не поленился и подсчитал, каким длинным выйдет местный бюллетень.

Об этом скажет и человек, работавший над первой Конституцией суверенной страны. Да и вообще – кого считать гражданским обществом? Это кто? Если подход в целом одобрят, то ответы на эти вопросы, возможно, придётся прописать в отдельном законе. Но не ущемит ли это чьих-то интересов?

Тут нужно сразу делать оговорку: среди «сторонников перемен» есть и те, кому явно не понравится обновлённая Конституция, как, впрочем, и любая другая. Но не в угоду тем, кто по ту сторону границы, пишется Основной закон. Он ведь для граждан Беларуси, а не для сочувствующих.

Эта встреча показала, что есть разные мнения: как жить в переходный период, когда вступит в силу новая (если её примут) Конституция, да и вообще – а она точно новая или действующая, но с изменениями?

Вот и Президент настаивает: на всенародное обсуждение нужно выносить проект, который способен снять все вопросы, даже у ярых скептиков.

На еще одно прочтение уйдёт какое-то время. И, возможно, старт всенародного обсуждения будет слегка смещён относительно первоначальных планов. Увидеть полный текст (а изменения коснулись 77 статей), кажется, не терпится уже всем…

Но каждый финиш – это новый старт. На смену работе над проектом придёт подготовка к референдуму, и Александр Лукашенко призывает всех, чьё авторство будет у обновлённой Конституции, как можно более активно объяснять суть предлагаемых новаций, переводить сухой язык юристов на простой и понятный. Конституция ведь не должна быть котом в мешке.

Так часто приходится слышать: хорошо там, где нас нет. И вот тут можно либо сетовать дальше, либо что-то сделать, чтобы хорошо было и там, где мы есть.

ФОТО: БЕЛТА

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