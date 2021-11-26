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В Минске ребенок пострадал в ДТП
Источник материала: ОНТ
В Минске 8-летняя девочка пострадала в результате ДТП на пр. Пушкина. Об этом
Авария произошла около 15:45. 56-летний мужчина за рулем авто «ГАЗ» двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении ул. Тимирязева.
Для осмотра девочку доставили в учреждение здравоохранения.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске 8-летняя девочка пострадала в результате ДТП на пр. Пушкина. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла около 15:45. 56-летний мужчина за...
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