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В Минске ребенок пострадал в ДТП

26.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске 8-летняя девочка пострадала в результате ДТП на пр. Пушкина. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около 15:45. 56-летний мужчина за рулем авто «ГАЗ» двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении ул. Тимирязева. 

Для осмотра девочку доставили в учреждение здравоохранения.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 8-летняя девочка пострадала в результате ДТП на пр. Пушкина. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла около 15:45. 56-летний мужчина за...
 
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