В Минске ребенок пострадал в ДТП

Источник материала: ОНТ

В Минске 8-летняя девочка пострадала в результате ДТП на пр. Пушкина. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около 15:45. 56-летний мужчина за рулем авто «ГАЗ» двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении ул. Тимирязева.

Для осмотра девочку доставили в учреждение здравоохранения.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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