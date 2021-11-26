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«Дело было на грани»: политический эксперт Андрей Манойло о протестах в Беларуси в 2020 году

26.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Дело было на грани»: политический эксперт Андрей Манойло о протестах в Беларуси в 2020 году

Западные спецслужбы в 2020 году применяли в Беларуси технологии, которые с большой долей вероятности могли привести к госперевороту. Дело было на грани. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.

Андрей Манойло: «Дело было на грани. Потому что применялись технологии такого уровня, что гарантировать, что этот госпереворот не произойдет, не мог никто».

Эксперт попытался объяснить, почему все-таки Беларусь выстояла в непростой период.

Андрей Манойло: «Думаю, что американцы, которые пытались применять шаблонные схемы по отношению к белорусскому народу, просчитались. Эти схемы должны были сработать, и в какой-то вестернизированной части населения, к которой и относилась как раз либеральная оппозиция, они сработали. Но это оказался не весь белорусский народ. Поэтому, когда встал вопрос, будет ли страна существовать вообще или она превратится во вторую Польшу и потом ее раздербанят на части. Потому что восточноевропейские помощники США ведь попробуют свою долю. Единственным человеком, кто лично отбивал эти атаки, был Президент Беларуси. Он мобилизовал, и когда встал вопрос о выживании страны, люди встали на ее защиту».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Западные спецслужбы в 2020 году применяли в Беларуси технологии, которые с большой долей вероятности могли привести к госперевороту. Дело было на грани. Такую мысль...
 
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