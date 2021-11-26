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«Дело было на грани»: политический эксперт Андрей Манойло о протестах в Беларуси в 2020 году
Источник материала: ОНТ
Западные спецслужбы в 2020 году применяли в Беларуси технологии, которые с большой долей вероятности могли привести к госперевороту. Дело было на грани. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.
Эксперт попытался объяснить, почему все-таки Беларусь выстояла в непростой период.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Западные спецслужбы в 2020 году применяли в Беларуси технологии, которые с большой долей вероятности могли привести к госперевороту. Дело было на грани. Такую мысль...
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