Протесты 2020 года в Беларуси стали для западных спецслужб разведкой боем, повторение будет более просчитанным – экспертное мнение

Источник материала: ОНТ

Западные спецслужбы предпримут новые «заходы» в Беларусь с теми же технологиями, что были использованы в 2020 году. Но повторение будет более просчитанным, так как августовские события прошлого года стали для наших противников разведкой боем. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.

Эксперт рассказал об уязвимых людях – тех, кто «поплыл» в 2020 году.

Андрей Манойло: «Дело в том, что кроме закалки, которую дало испытание [событиями 2020 года], через которое люди прошли, есть еще травматический синдром, есть воспоминания о стрессе. Люди, которые “поплыли”, по сути дела обнажили уязвимости, которые можно использовать для их вербовки. Будут бить точечно по этим болевым точкам. И это будет гораздо опаснее».

Манойло ответил на вопрос, стоит ли ждать в Беларуси повторения тех же технологий, что использовались западными спецслужбами в 2020 году.

Андрей Манойло: «Будет повторение, только на более высоком, качественном уровне. Хотя приемы, которые применяли в 2020 году, базовые приемы, будут точно такими же, только они будут более просчитанными. Потому что, по сути дела, когда разворачивали вот эту антигосударственную кампанию в 2020 году, у американцев, которые планировали эту операцию, были какие-то свои аналитические модели, прогнозы. Пытались просчитать ситуацию в стране, которой они не знали. Стандартную методичку они использовали грамотно, но все равно… Знать все нюансы они не могли. Применив все эти методы, они провели, по сути дела, натурный эксперимент, рекогносцировку, разведку боем в реальных полевых условиях. Они уже знают, что срабатывает именно в этой ситуации, в этой среде, в Беларуси, а что не срабатывает. И теперь они будут бить точечно, используя те приемы, у которых есть шанс сработать обязательно, будут обрабатывать тех людей, которые “поплыли”, дали слабину или раскрылись, то есть показали свои уязвимости для вербовки, что их можно расшатать, а потом либо прижать к стенке, либо замотивировать, заинтересовать, либо ввести в заблуждение. Действия будут именно такими. А базовые приемы останутся абсолютно теми же».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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