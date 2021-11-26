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В TikTok появился аккаунт газеты из фильма «Человек-паук»

26.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В TikTok появился аккаунт газеты из фильма «Человек-паук»

В TikTok появился аккаунт газеты The Daily Bugle из киновселенной Человека-паука. Создание приурочено к предстоящей премьере картины «Человек-паук. Нет пути домой». 

За сутки на «газету» подписались более 450 тысяч пользователей.

В первом ролике появилась Бетти Брант (Ангури Райс). Она школьная знакомая Питера Паркера (Том Холланд), которая пришла в редакцию стажером. Девушка обещает рассказывать «честные, справедливые и остросюжетные новости» – то, что читатели ожидают от газеты.

Считается, что The Daily Bugle сыграет важную роль в предстоящем фильме, но подробности неизвестны. 

Премьера картины – 15 декабря.

Фото: скриншот из видео

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В TikTok появился аккаунт газеты The Daily Bugle из киновселенной Человека-паука. Создание приурочено к предстоящей премьере картины «Человек-паук. Нет пути домой».  За...
 
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