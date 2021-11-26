Будет ли война с НАТО и как реагировать на провокации у границы? Отвечает политолог Андрей Манойло

Источник материала: ОНТ

Будет ли война Союзного государства с НАТО? И как реагировать на учения Североатлантического Альянса у наших границ, которые все увеличивают свою интенсивность? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытался ответить российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.

Андрей Манойло: «В ближайшее время, я надеюсь, нет, [войны не будет]. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем в современном мире, – это результат полной разбалансировки систем безопасности. Те, кто позволяет себе проводить такие грубые и очень опасные, рискованные провокации в отношении Беларуси и Российской Федерации, они очень часто не отдают себе отчет, к каким последствиям любая из этих провокаций может привести. Если что-то в этих провокациях вдруг пойдет не так, на эту провокацию ответят таким же, симметричным, силовым путем. Но важно понимать, что, если противник считает, что у него достаточно сил, чтобы нанести удар, он не будет провоцировать, он не будет прощупывать, он сразу этот удар нанесет в полной уверенности, что он сможет своего врага победить, навязать свои условия и остаться безнаказанным. Если идут провокации даже в исключительно грубом виде – это в первую очередь говорит о том, что наш противник не готов, он боится прямого, лобового столкновения. Он не столько прощупывает готовность ему ответить, ему нужны реакции. Ему нужно, чтобы на любую из этих провокаций мы повелись, сделали какие-то действия в ответ на его провокационные действия. Эти действия будут интерпретированы одним очень простым способом, будет сказано, что Беларусь и Россия – это страны-агрессоры, которые проводят агрессивную внешнюю политику как по отношению к своим соседям, так и по отношению к странам, которые несут свет демократии всему миру и всевозможные блага либеральные. Поэтому с агрессором надо поступить самым жестким образом, пока он не натворил бед. Только и всего. Здесь очень сложно, конечно, держать этот удар и не вестись на провокации, вовремя их распознавая, но при этом в этой фазе важно понимать, что тот, кто провоцирует и пытается зацепить, он, как правило, нас сам боится».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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