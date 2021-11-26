На примере Навального и Скрипалей. Какие операции будут проводить западные спецслужбы в Беларуси? Отвечает доктор политических наук Манойло

Источник материала: ОНТ

Западные спецслужбы будут готовить провокацию в Беларуси. Речь может быть об информационных операциях уровня дел об отравлении Навального и Скрипалей. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.

Андрей Манойло: «Под информационными операциями мы, в основном, пониманием оперативные комбинации. То есть это не пропаганда, это не дискредитация, не компрометация кого-то с помощью угроз и компромата. Это такие операции, как дело об отравлении Скрипалей, как дело об аргентинском кокаине. То есть это чистая оперативная работа. Эти операции тоже будут проводиться [в Беларуси]».

Эксперт согласился, что в Беларуси ранее не было таких громких информационных операций, как дела об отравлении Навального и Скрипалей.

Андрей Манойло: «Дело Навального полностью копировало схему, которая была в деле Скрипалей. Отравление, но не на территории зарубежной страны, а на территории Российской Федерации, что дало повод Западу винить Россию во внутреннем терроризме. А дальше там была чистая калька в целом».

По мнению Манойло, западные спецслужбы будут готовить провокацию в Беларуси. При этом будущие приемы, которые используют против нашей страны, будут все сложнее.

Андрей Манойло: «Я думаю, что будут готовить провокацию. Эти провокации будут использовать, чтобы кого-нибудь зацепить и начать с ним оперативную игру. Вот это будет обязательно. Потому что заход в лоб, когда попытались, используя простую, довольно примитивную схему, но при этом очень опасную. Потому что, чем проще прием, тем больше вероятность, что он сработает. Попытались сместить власть. Решили, что давление снизу нарастающее, плюс консолидация через интернет, плюс действие Telegram-каналов новомодных – этого будет достаточно. Думали, что это настолько подавит политическую элиту, что она начнет перебегать на сторону. [Удар был направлен на политическую элиту] в первую очередь, конечно. Это была основная ставка. И на это именно и рассчитывали. Что там не получилось? Это вопрос, который будут исследовать будущие поколения историков, но, тем не менее, это был фактически один прием, прием тестовый. Следующий прием будет сложнее».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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