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На примере Навального и Скрипалей. Какие операции будут проводить западные спецслужбы в Беларуси? Отвечает доктор политических наук Манойло
Источник материала: ОНТ
Западные спецслужбы будут готовить провокацию в Беларуси. Речь может быть об информационных операциях уровня дел об отравлении Навального и Скрипалей. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.
Эксперт согласился, что в Беларуси ранее не было таких громких информационных операций, как дела об отравлении Навального и Скрипалей.
По мнению Манойло, западные спецслужбы будут готовить провокацию в Беларуси. При этом будущие приемы, которые используют против нашей страны, будут все сложнее.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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На примере Навального и Скрипалей. Какие операции будут проводить западные спецслужбы в Беларуси? Отвечает доктор политических наук Манойло
Западные спецслужбы будут готовить провокацию в Беларуси. Речь может быть об информационных операциях уровня дел об отравлении Навального и Скрипалей. Об этом в...
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