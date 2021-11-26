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Психолог рассказал, как повысить свою самооценку. Эти способы работают – проверьте на себе!
Источник материала: ОНТ
Статистика утверждает, что 70% населения Земли страдает от заниженной самооценки. Показатель – не радостный. Психологи говорят, что низкая самооценка мешает человеку развиваться, реализовывать идеи и приводит к комплексам. Как с этим быть – узнали у психолога Павла Зыгмантовича.
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Статистика утверждает, что 70% населения Земли страдает от заниженной самооценки. Показатель – не радостный. Психологи говорят, что низкая самооценка мешает...
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