Психолог рассказал, как повысить свою самооценку. Эти способы работают – проверьте на себе!

Источник материала: ОНТ

Статистика утверждает, что 70% населения Земли страдает от заниженной самооценки. Показатель – не радостный. Психологи говорят, что низкая самооценка мешает человеку развиваться, реализовывать идеи и приводит к комплексам. Как с этим быть – узнали у психолога Павла Зыгмантовича.









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