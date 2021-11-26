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Верховный суд оставил в силе приговор могилевчанину за убийство 19-летней давности

26.11.2021 17:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор в отношении 42-летнего жителя Могилева, который осужден за убийство, совершенное в 2002 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый 12 августа 2002 года в состоянии алкогольного опьянения после семейной ссоры вышел из дома, взяв с собой кухонный нож. Сел в такси, которым управлял ранее не знакомый ему потерпевший. Во время поездки водитель выяснил, что у обвиняемого не было денег для оплаты проезда, поэтому он остановил машину на общественной остановке и попросил мужчину покинуть салон.

В ответ на это обвиняемый ударил потерпевшего ножом в сердце. Водитель выбежал из машины, сумел дойти до пункта охраны, где и скончался.

Могилевский областной суд вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор, согласно которому он признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений с назначением наказания в виде 15 лет лишения свободы.

На приговор суда была подана апелляционная жалоба, в которой обвиняемый оспаривал квалификацию содеянного, просил об отмене приговора с прекращением производства по уголовному делу.

Прокурор, участвовавший в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, высказал мнение о законности, обоснованности и справедливости приговора, просил оставить судебное решение без изменения, а жалобу обвиняемого - без удовлетворения.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда согласилась с мнением прокурора.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения после семейной ссоры вышел из дома, взяв с собой кухонный нож. Сел в такси. Во время поездки водитель выяснил, что у...
 
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