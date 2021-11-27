Адель раскрыла секрет своего похудения на 45 кг

Источник материала: ОНТ

Певица Адель, похудевшая на 45 кг, раскрыла секрет своего похудения в интервью для Vogue. Видео она опубликовала в своем Instagram.

По словам певицы, у нее не было цели похудеть, ей просто нравилось тренироваться и чувствовать себя лучше с каждым днем.

Адель сказала, что в ее рационе присутствует много овощей и фруктов, в том числе кабачки, зелень, тыква, перцы, авокадо и нектарины.

Также певица рассказала, что увлеклась сиртфуд-диетой, что означает употребление в пищу белков, которые ускоряют обмен веществ и повышают мышечный тонус.

Фото: instagram.com/adele

Подписывайтесь на нас в Telegram