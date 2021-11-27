ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адель раскрыла секрет своего похудения на 45 кг

27.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Адель раскрыла секрет своего похудения на 45 кг

Певица Адель, похудевшая на 45 кг, раскрыла секрет своего похудения в интервью для Vogue. Видео она опубликовала в своем Instagram.

По словам певицы, у нее не было цели похудеть, ей просто нравилось тренироваться и чувствовать себя лучше с каждым днем.

Адель сказала, что в ее рационе присутствует много овощей и фруктов, в том числе кабачки, зелень, тыква, перцы, авокадо и нектарины.

Также певица рассказала, что увлеклась сиртфуд-диетой, что означает употребление в пищу белков, которые ускоряют обмен веществ и повышают мышечный тонус.

Фото: instagram.com/adele

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Адель, похудевшая на 45 кг, раскрыла секрет своего похудения в интервью для Vogue. Видео она опубликовала в своем Instagram. По словам певицы, у нее не было цели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где родился, там и пригодился. Истории малого бизнеса за МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by