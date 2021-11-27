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XXVII фестиваль «Лiстапад» подвел итоги – в кинотеатре «Москва» назвали имена победителей смотра
Источник материала: ОНТ
«Нет жизни без кино!» XXVII минский международный кинофестиваль «Лiстапад» состоялся. Сегодня в кинотеатре «Москва» назвали имена победителей смотра.
В вихре ярмарки кино всю неделю кружила почти сотня картин из 45 стран. Конкурсов четыре – игрового, документального, молодого и детского кино. Главная награда – «Золото "Лістапада"» – отправится в Узбекистан. «Неугасимая надежда» покорила жюри конкурса игрового кино. Эта же картина взяла еще одну награду – специальный приз Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино». Фильм на реальных событиях. Рассказывает историю женщины, которая потеряла пятерых сыновей на полях Второй мировой войны. Работа – в содружестве с белорусами, военные сцены снимались у нас в стране.
Несмотря на соревновательный формат фестиваля, судьи убеждены: в кино конкуренции нет! На смотре подписан не один меморандум о сотрудничестве между киностудиями. Также принято решение о создание единой актерской базы. «Лiстапад-2021» подошел к концу, но это только начало новых идей и проектов к XXVIII международному фестивалю!
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«Нет жизни без кино!» XXVII минский международный кинофестиваль «Лiстапад» состоялся. Сегодня в кинотеатре «Москва» назвали имена победителей смотра. В вихре...
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