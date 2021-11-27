XXVII фестиваль «Лiстапад» подвел итоги – в кинотеатре «Москва» назвали имена победителей смотра

Источник материала: ОНТ

«Нет жизни без кино!» XXVII минский международный кинофестиваль «Лiстапад» состоялся. Сегодня в кинотеатре «Москва» назвали имена победителей смотра.





В вихре ярмарки кино всю неделю кружила почти сотня картин из 45 стран. Конкурсов четыре – игрового, документального, молодого и детского кино. Главная награда – «Золото "Лістапада"» – отправится в Узбекистан. «Неугасимая надежда» покорила жюри конкурса игрового кино. Эта же картина взяла еще одну награду – специальный приз Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино». Фильм на реальных событиях. Рассказывает историю женщины, которая потеряла пятерых сыновей на полях Второй мировой войны. Работа – в содружестве с белорусами, военные сцены снимались у нас в стране.

Дилором Каримова, актриса, исполнительница главной роли в фильме «Илхак» (Узбекистан): «Кто меня спрашивает, как вы сыграли эту роль, я отвечаю всем одним предложением: я не играла эту роль, я жила в ней, страдала, у меня появились белые эти волосы, появились лишние морщинки. И эта боль, по-моему, не только узбекских женщин, это боль белорусских, всего мира. Это мать!»

Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России: «У меня такое ощущение, что у нас, в России, сейчас нет такого фестиваля по желанию собрать прежние республики. Потому что, сколько бы ни было границ, что бы ни устраивали политики, есть культурное пространство, и мы его не предадим».

Владимир Карачевский, председатель Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»: «Я уже слышал не раз хорошие отзывы о той программе, которую мы представили. Кроме того, гости, которые к нам приехали, увидели настоящую Беларусь, открытую, гостеприимную, шчырую. И несмотря на пандемию, санкции или еще что-то, мы продолжаем жить».

Несмотря на соревновательный формат фестиваля, судьи убеждены: в кино конкуренции нет! На смотре подписан не один меморандум о сотрудничестве между киностудиями. Также принято решение о создание единой актерской базы. «Лiстапад-2021» подошел к концу, но это только начало новых идей и проектов к XXVIII международному фестивалю!

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