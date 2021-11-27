Кто не платит НДС, требования к сервисам онлайн-заимствований, что с экономикой Беларуси? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Белстат подсчитал, сколько белорусов работали в октябре. Почти 4 миллиона 300 тысяч человек заняты в экономике. А вот насколько эффективно?





Что требуется от сервисов онлайн-заимствований?

Нацбанк определил требования к работе операторов сервисов онлайн-заимствований. Правила нужны для защиты прав клиентов и прозрачности нового сегмента финансового рынка.

Они вступят в силу 29 ноября. На правовом портале уже опубликовано постановление. В документе подробно перечислены требования: какие сведения сервис должен довести до клиентов.

Это перечень услуг, порядок расчетов, урегулирование споров, размер платежей и условия договоров займа. Нацбанк также снял вопрос с формой и содержанием документа о заключении договора посредством сервиса онлайн-заимствования. Лимитирован предельный размер вознаграждения оператора. Не более 10% от суммы по договору займа.

Был ли эффективен малый и средний бизнес?

Малый и средний бизнес больше вкладываются в экономику. За 9 месяцев их стало больше. В стране уже 375 тысяч предпринимателей и юридических лиц.

Выросли и платежи в бюджет. Хорошая динамика по поставкам товаров на внешние рынки – почти в 1,5 раза больше. Удельный вес в общем объеме экспорта – более 40%. И активнее всего продают товары в Россию и Казахстан. В торговле услугами тоже рост экспорта. А в общем объеме – малое и среднее предпринимательство занимают практически половину.

Что в нашем ВВП?

А вот о том, как чувствовала себя экономика в целом на протяжении трех кварталов, поговорим с заместителем министра экономики Дмитрием Ярошевичем.

- ВВП за 10 месяцев вырос на 2,4%. И это только первая оценка.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси: «Верно, это первый данные, это первая оценка. Что еще важно, чтобы за ВВП видеть развитие экономики. Самое главное у предприятий – это, конечно, прибыль. Чистая прибыль выросла в 3,5 раза по отношению к 9 месяцам периода январь – сентябрь такого же периода прошлого года. И в 3,5 раза – это не то, что маленькая цифра. Это 12,3 миллиарда рублей. Есть еще такой показатель, мы его анализируем, это нагрузка суммарная, это суммарные долги на выручку среднегодовую. Он тоже по отношению к 1 января снизился на 7,6 процентных пункта. Что говорит о финансовой модели не только производственных предприятий».

- Какие есть тенденции в сфере промышленного производства?

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси: «Финансовая модель предприятий меняется. Она связана с тем, что ставки сейчас не низкие и предприятия оптимизируют, т.е., скажем, быстрее оборачивают свои деньги. Мы видим это по показателям складов. Они минимальны за последние 20 лет. Ежемесячно в первом полугодии промышленная продукция прирастала на 10,9. А за 4 месяца второго полугодия, которые прошли, с июля по октябрь, прирост такой продукции составил 12,2 миллиарда. Это к тому, что объем промышленной продукции растет и с учетом дефляторов, и вообще, если анализировать каждый месяц прироста к такому же периоду прошлого года, то у нас экономuка все время росла. На самом деле говорить, что ВВП падает, нельзя. Он где-то замедляется. Потому что даже октябрь к октябрю темп роста больше 100%».

Кто не платит НДС?

А вот новые преференции у тех, кто предпочитает экологичный транспорт. Подписан указ «О стимулировании использования электромобилей».

Самое приятное – это «сквозная» отмена НДС. Его не нужно платить юрлицам при ввозе в Беларусь электромобилей не старше 5 лет как для собственных нужд, так и для продажи. От уплаты налога освобождаются производители электромобилей при ввозе для них автокомпонентов, которые не выпускают в стране. Есть и льготы для покупателей зарядных станций. Инвестиционный вычет можно применять к ее полной стоимости с учетом затрат по установке. До конца года в стране будет уже 600 станций. Больше половины – в столице.

В чем придется себя ограничить?

И, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа, она, согласно Парижскому соглашению, составляет почти 3 тонны в год на человека, европеец сможет позволить себе проехать только 5 тысяч километров на электрическом транспорте. В год!

К такому выводу пришел финансовый конгломерат Credit Suisse в недавнем исследовании. Что касается гигиены и питания, то это, к примеру, душ 3 раза в неделю по 8 минут, никакого кофе. Из одежды можно будет купить только 2 пары джинсов и 3 рубашки. Смотреть телевизор или пользоваться интернетом – надо выбрать что-то одно. И потратить на это максимум 2 часа в день. Компьютерные или видеоигры придется исключить. Изменить привычки и масштабы потребления будет явно непросто даже для достижения «зеленых» целей.

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