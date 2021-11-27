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Кто не платит НДС, требования к сервисам онлайн-заимствований, что с экономикой Беларуси? Рубрика «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
Белстат подсчитал, сколько белорусов работали в октябре. Почти 4 миллиона 300 тысяч человек заняты в экономике. А вот насколько эффективно?
Что требуется от сервисов онлайн-заимствований?
Нацбанк определил требования к работе операторов сервисов онлайн-заимствований. Правила нужны для защиты прав клиентов и прозрачности нового сегмента финансового рынка.
Они вступят в силу 29 ноября. На правовом портале уже опубликовано постановление. В документе подробно перечислены требования: какие сведения сервис должен довести до клиентов.
Это перечень услуг, порядок расчетов, урегулирование споров, размер платежей и условия договоров займа. Нацбанк также снял вопрос с формой и содержанием документа о заключении договора посредством сервиса онлайн-заимствования. Лимитирован предельный размер вознаграждения оператора. Не более 10% от суммы по договору займа.
Был ли эффективен малый и средний бизнес?
Малый и средний бизнес больше вкладываются в экономику. За 9 месяцев их стало больше. В стране уже 375 тысяч предпринимателей и юридических лиц.
Выросли и платежи в бюджет. Хорошая динамика по поставкам товаров на внешние рынки – почти в 1,5 раза больше. Удельный вес в общем объеме экспорта – более 40%. И активнее всего продают товары в Россию и Казахстан. В торговле услугами тоже рост экспорта. А в общем объеме – малое и среднее предпринимательство занимают практически половину.
Что в нашем ВВП?
А вот о том, как чувствовала себя экономика в целом на протяжении трех кварталов, поговорим с заместителем министра экономики Дмитрием Ярошевичем.
- ВВП за 10 месяцев вырос на 2,4%. И это только первая оценка.
- Какие есть тенденции в сфере промышленного производства?
Кто не платит НДС?
А вот новые преференции у тех, кто предпочитает экологичный транспорт. Подписан указ «О стимулировании использования электромобилей».
Самое приятное – это «сквозная» отмена НДС. Его не нужно платить юрлицам при ввозе в Беларусь электромобилей не старше 5 лет как для собственных нужд, так и для продажи. От уплаты налога освобождаются производители электромобилей при ввозе для них автокомпонентов, которые не выпускают в стране. Есть и льготы для покупателей зарядных станций. Инвестиционный вычет можно применять к ее полной стоимости с учетом затрат по установке. До конца года в стране будет уже 600 станций. Больше половины – в столице.
В чем придется себя ограничить?
И, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа, она, согласно Парижскому соглашению, составляет почти 3 тонны в год на человека, европеец сможет позволить себе проехать только 5 тысяч километров на электрическом транспорте. В год!
К такому выводу пришел финансовый конгломерат Credit Suisse в недавнем исследовании. Что касается гигиены и питания, то это, к примеру, душ 3 раза в неделю по 8 минут, никакого кофе. Из одежды можно будет купить только 2 пары джинсов и 3 рубашки. Смотреть телевизор или пользоваться интернетом – надо выбрать что-то одно. И потратить на это максимум 2 часа в день. Компьютерные или видеоигры придется исключить. Изменить привычки и масштабы потребления будет явно непросто даже для достижения «зеленых» целей.
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Кто не платит НДС, требования к сервисам онлайн-заимствований, что с экономикой Беларуси? Рубрика «Ближе к делу»
Белстат подсчитал, сколько белорусов работали в октябре. Почти 4 миллиона 300 тысяч человек заняты в экономике. А вот насколько эффективно? Что требуется от сервисов...
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