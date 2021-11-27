В ВОЗ дали название новому опасному штамму из ЮАР

Источник материала: ОНТ

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому штамму, выявленному в Южной Африке. B.1.1.529 будет обозначаться греческой буквой Омикрон, пишет РИА «Новости».

Также ВОЗ признала этот штамм вызывающим озабоченность, что значит то, что он может быстрее распространяться, вызывать новые симптомы у людей, а также быть более устойчивым к вакцинам.

Фото: depositphotos.com

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