Подведомственные предприятия Управления делами Президента подводят итоги года

Источник материала: ОНТ

Итоги года подводят подведомственные предприятия Управления делами Президента. Отчет в форме совещания и выставки.





Здесь и развернулась дегустация продукции мясокомбинатов, молочных и сельхозпредприятий. Заповедники презентовали туристические маршруты. Но главная цель – найти слабые места и доработать. Под особым контролем предприятия важные с точки зрения сохранения национальных культурных ценностей, но не показавшие положительного финансового результата. В частности, речь о «Белхудожпромыслах». Их поддержат, но и результат будут требовать.

После осмотра выставки участники коллегии заслушали доклады и обсудили вопросы рентабельности производств. Всего в структуре Управделами Президента – более 70 организаций. Спектр их деятельности широкий – строительство, сельское хозяйство, торговля, гостиницы, туризм и другое.

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