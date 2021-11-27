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Подведомственные предприятия Управления делами Президента подводят итоги года

27.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подведомственные предприятия Управления делами Президента подводят итоги года

Итоги года подводят подведомственные предприятия Управления делами Президента. Отчет в форме совещания и выставки.  


Здесь и развернулась дегустация продукции мясокомбинатов, молочных и сельхозпредприятий. Заповедники презентовали туристические маршруты. Но главная цель – найти слабые места и доработать. Под особым контролем предприятия важные с точки зрения сохранения национальных культурных ценностей, но не показавшие положительного финансового результата. В частности, речь о «Белхудожпромыслах». Их поддержат, но и результат будут требовать.  

После осмотра выставки участники коллегии заслушали доклады и обсудили вопросы рентабельности производств. Всего в структуре Управделами Президента – более 70 организаций. Спектр их деятельности широкий – строительство, сельское хозяйство, торговля, гостиницы, туризм и другое.

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Итоги года подводят подведомственные предприятия Управления делами Президента. Отчет в форме совещания и выставки.   Здесь и развернулась дегустация продукции...
 
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