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Максим Рыженков провел прием граждан в Славгороде

27.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Максим Рыженков провел прием граждан в Славгороде

Вопросы жилья и благоустройства звучали сегодня в Славгороде. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков провел прием граждан.


На прием приехали и жители других районов. Вопросы стройки и инфраструктуры были традиционно основными. И большинство из них, резюмировал Максим Рыженков, в силах решить и руководители на местах. Вопросы взяты на контроль. Первый замглавы Администрации также посетил предприятия региона и отметил важность производств в малых городах. 

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: «Таким путем надо двигаться и другим, как поступил "Красный пищевик" бобруйский. Они нашли площадочку уже готовую, под которую не надо делать другие проекты. Сделали акцент на развитие инновационных вещей пищевого характера именно в Славгороде. Научили людей работать на этих технологических линиях, поставили технологов. И теперь будут понимать, что, с одной стороны, у них будет развиваться новое, хорошее производство. А с другой, они сделали большое, хорошее дело для Славгорода». 

На этом предприятии запустили линию по розливу меда. Планы на год – около 300 тонн сладкого лакомства. Завершается монтаж линии по производству жевательного мармелада и конфет. После запуска всех мощностей здесь будут работать около 100 специалистов – хорошая цифра по меркам райцентра.

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Вопросы жилья и благоустройства звучали сегодня в Славгороде. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков провел прием граждан. На прием...
 
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