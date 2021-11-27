Максим Рыженков провел прием граждан в Славгороде

Источник материала: ОНТ

Вопросы жилья и благоустройства звучали сегодня в Славгороде. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков провел прием граждан.





На прием приехали и жители других районов. Вопросы стройки и инфраструктуры были традиционно основными. И большинство из них, резюмировал Максим Рыженков, в силах решить и руководители на местах. Вопросы взяты на контроль. Первый замглавы Администрации также посетил предприятия региона и отметил важность производств в малых городах.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: «Таким путем надо двигаться и другим, как поступил "Красный пищевик" бобруйский. Они нашли площадочку уже готовую, под которую не надо делать другие проекты. Сделали акцент на развитие инновационных вещей пищевого характера именно в Славгороде. Научили людей работать на этих технологических линиях, поставили технологов. И теперь будут понимать, что, с одной стороны, у них будет развиваться новое, хорошее производство. А с другой, они сделали большое, хорошее дело для Славгорода».

На этом предприятии запустили линию по розливу меда. Планы на год – около 300 тонн сладкого лакомства. Завершается монтаж линии по производству жевательного мармелада и конфет. После запуска всех мощностей здесь будут работать около 100 специалистов – хорошая цифра по меркам райцентра.

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