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Максим Рыженков провел прием граждан в Славгороде
Источник материала: ОНТ
Вопросы жилья и благоустройства звучали сегодня в Славгороде. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков провел прием граждан.
На прием приехали и жители других районов. Вопросы стройки и инфраструктуры были традиционно основными. И большинство из них, резюмировал Максим Рыженков, в силах решить и руководители на местах. Вопросы взяты на контроль. Первый замглавы Администрации также посетил предприятия региона и отметил важность производств в малых городах.
На этом предприятии запустили линию по розливу меда. Планы на год – около 300 тонн сладкого лакомства. Завершается монтаж линии по производству жевательного мармелада и конфет. После запуска всех мощностей здесь будут работать около 100 специалистов – хорошая цифра по меркам райцентра.
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Вопросы жилья и благоустройства звучали сегодня в Славгороде. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков провел прием граждан. На прием...
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