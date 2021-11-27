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«Это можно смотреть бесконечно»: забавное видео с уткой набрало в TikTok более 51 млн просмотров
Источник материала: ОНТ
Знакомьтесь, эту милую уточку зовут Врикнл и она любит бегать марафоны. Хозяин птицы уже очень давно ведет TikTok со своей питомицей и собирает огромное количество лайков и просмотров.
Подписчиков на канале собралось уже более 1,2 млн. Согласитесь, не у всех знаменитостей столько есть.
А это видео и вовсе «порвало» TikTok. Оно набрало более 51 млн просмотров и больше 5,1 млн лайков.
Самое забавное, что ничего необычного в ролике нет. Уточка просто мило бегает по дому, шлепая своими лапками. А пользователи узнали в ней себя, вечно куда-то опаздывающих и спешащих. Только смотрите обязательно со звуком!
Фото: Pixabay
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Знакомьтесь, эту милую уточку зовут Врикнл и она любит бегать марафоны. Хозяин птицы уже очень давно ведет TikTok со своей питомицей и собирает огромное количество...
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