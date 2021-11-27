«Это можно смотреть бесконечно»: забавное видео с уткой набрало в TikTok более 51 млн просмотров

Источник материала: ОНТ

Знакомьтесь, эту милую уточку зовут Врикнл и она любит бегать марафоны. Хозяин птицы уже очень давно ведет TikTok со своей питомицей и собирает огромное количество лайков и просмотров.

Подписчиков на канале собралось уже более 1,2 млн. Согласитесь, не у всех знаменитостей столько есть.

А это видео и вовсе «порвало» TikTok. Оно набрало более 51 млн просмотров и больше 5,1 млн лайков.

Самое забавное, что ничего необычного в ролике нет. Уточка просто мило бегает по дому, шлепая своими лапками. А пользователи узнали в ней себя, вечно куда-то опаздывающих и спешащих. Только смотрите обязательно со звуком!





«Это моя жена в 5 утра», «Нет, это я за день до Нового года решила похудеть», «Когда весь день просидела в ТикТоке и вдруг вспомнила, что сейчас муж придет», «Такси уже ждет, а ты ищешь бумажник, ключи, носки, телефон, жену, собаку и сумку», – написали они.

Фото: Pixabay

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