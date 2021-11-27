Где родился, там и пригодился. Истории малого бизнеса за МКАД

Источник материала: ProBusiness



Фото: Елена Бычкова, probusiness.io

Раньше люди считали, что за «большими деньгами» нужно ехать в большой город, — и старались отправить детей учиться или переезжали семьями в столицы. Мол, только там есть возможность заработать, а в деревне — никаких шансов. Но наши герои с этим категорически не согласны: они живут и работают по принципу «где родился, там и пригодился» — и убеждают всех, что в 21-м году 21-го века для предпринимательства нет никаких границ.

«Про бизнес» собрал для вас мотивирующие истории людей, которые зарабатывают за МКАД — от небольшого агрогородка до областного центра.

«Бывает, месяцы в убыток, а потом за неделю — $ 5000». Владельцы антикварного салона — о своем бизнесе на предметах старины



Фото: Елена Бычкова, probusiness.io

Знакомьтесь, Елена и Дмитрий Михеенковы. 20 лет жили во Франции, а 4 года назад вернулись в родной Гомель — и открыли антикварный салон-магазин. К реализации этого проекта они шли долгие годы. И вот теперь, когда все готово и работает, признаются, что их история вовсе не про быстрое обогащение.

По словам антикваров, бывают такие месяцы, когда доходами от торговли не удается покрыть даже аренду. А иногда за неделю можно продать несколько предметов — и получить за них 5, а то и 10−12 тысяч белорусских рублей (приблизительно от $ 2 тыс. до $ 5 тыс.).

— Антиквариат — это не огромные заработки здесь и сейчас. Это долгосрочные инвестиции. Это твой вечный капитал — не только материальный, но еще и духовный, которым ты можешь пользоваться всю жизнь сам, а потом передать детям и внукам.

Бизнес на дождевых червях и продуктах их жизнедеятельности. Посмотрите, как фермер зарабатывает на биогумусе



Фото из архива героя

А фермер Виктор Артемьев из Кличева, что в Могилевской области, зарабатывает совсем не на эстетике. Ну кому придет в голову назвать «красивым» бизнес на калифорнийских дождевых червях? Зато предприниматель — один из немногих в Беларуси, кто выращивает сельхозпродукцию без «химии», используя биогумус, производство которого налажено на в его хозяйстве.

Себестоимость совершенно натуральной продукции выходит невысокой — а продает фермер ее практически по той же цене, что и огурцы-помидоры на минеральной подкормке.

«В целом благодаря биогумусу мы экономим несколько тысяч долларов за сезон», — говорит Артемьев.

Рассказываем секреты этого уникального аграрного бизнеса.

«Все чуть сложнее, чем „купил семечек за $ 1,5 — продал масло за $ 8“». Муж подарил жене пресс на 30 тонн — и они начали зарабатывать



Фото из архива героев

В 2018 году Дмитрий Тарасиков из Минского района, как шутят в семье, подарил жене Алине на 8 Марта напольный гидравлический пресс с усилием 30 тонн и бочонок — и семья стала делать натуральные сыродавленные масла.

Со временем домашнее производство заняло всю квартиру — и Тарасиковым пришлось искать для пресса, бочонков, прочего оборудования и сырья отдельное помещение, а ассортимент их семейного бизнеса, ставшего из хобби делом жизни, расширился до 50 видов продукции.

Масштабировать ли далее бизнес, предприниматели пока не знают. Говорят, советчики в бизнес-книжках настаивают, что «любое дело должно или расширяться, или закрываться». Но Тарасиковы считают, что с производством крафтовых продуктов это работает не совсем так, и в их случае больше — не значит лучше.

— При увеличении количества производимой продукции однозначно будет страдать ее качество, что, по нашему мнению, недопустимо. Это серьезный сдерживающий фактор — и мы пока не придумали, как его обойти.

Читайте историю семейной мануфактуры «Наше масло» .

«Хотим, чтобы белорусы полюбили не только модную буррату». Как семья варит изысканные сыры и несет их в регионы



Фото из архива героев

А Инна Зеленко из Полоцка вместе с мужем Вальдемаром строит в родном городе большую сыроварню и знакомит полочан с бурратой, качоковалло, таледжио, горгонзолой и другими сырами на дегустациях — несет, говорит, сырную культуру в массы. Продукция домашней сыроварни versh_ok уже побывала в Москве, Сочи и на Камчатке, а их первый грюйер победил в Минске на конкурсе крафтовых сыроваров.

— Успех любого крафтового производства в том, чтобы любить то, что ты делаешь, — уверена Инна Зеленко.

А еще, говорят, к клиенту нужно относиться не только как к источнику денег — ведь это вообще тот человек, для которого ты, собственно, все это делаешь. Его нужно любить, дружить с ним, идти навстречу — и он ответит взаимностью.

Рассказываем историю этого вкусного и душевного бизнеса .

«Мне говорили: „В деревне у людей денег нет, ну ты придумала!“» Как девушка зарабатывает маникюром в белорусской глубинке



Фото из архива героини

Ну и не пропустите историю Анастасии Лавринович из агрогородка Язно Миорского района Витебской области, где живет всего около 600 человек. И с бытовыми услугами там напряг: негде, например, даже постричься. И когда два года назад в Язно появилась своя маникюрша — это было событие!

Сегодня же у Анастасии более 100 клиенток. Некоторые сельчанки держат несколько коров или большой огород — и щеголяют с профессиональным маникюром.

— Вообще, это большое заблуждение, что женщине в деревне не нужен маникюр. Просто в городе салоны красоты на каждом шагу: пошел и привел ногти в порядок. А из Язно не каждая поедет ради этого в Полоцк или Миоры. Поэтому мои клиентки все время повторяют: «Настя, как хорошо, что ты у нас появилась!»

Обязательно прочтите историю маленького бьюти-бизнеса из белорусской глубинки.

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