В польском центре для иностранцев вспыхнул бунт

Источник материала: ОНТ

На фоне молчания Брюсселя беженцы не оставляют попыток достучаться до еврочиновников. Доведенные до отчаяния люди выражают негодование все решительнее.

В польском центре для иностранцев уже не первый день волнения. Накануне они вылились в настоящий бунт против произвола Варшавы.

Около 600 человек выступили против намерения Польши насильно выслать на родину обитателей центра. Требования прежние: открыть гуманитарный коридор, и признать их законный статус. Беженцы открыто требуют свободы вместо издевательств и жестокости.

Польские силовики действуют привычными методами: присылают подкрепление вооруженных людей. При этом свидетельства насилия пытаются скрыть.

Видео из центра польские власти запретили распространять, но кадры все же появились в сети. Все это выглядит особенно цинично на фоне реакции простых поляков – активисты стараются помочь беженцам и даже развешивают еду на деревьях в приграничной зоне.

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