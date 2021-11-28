Тела еще пяти горняков нашли в шахте «Листвяжная»

Источник материала: ОНТ

Тела еще пяти горняков были обнаружены и извлечены из шахты «Листвяжная» в Кузбассе (Кемеровская область, Россия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Тела были обнаружены горноспасателями в ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте. После обнаружения они были подняты на поверхность. Это значит, что общее число извлеченных из шахты тел достигло 11.

Напомним, обвал в шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. Согласно данным спасателей, в момент аварии в шахте находились 285 горняков. 239 рабочих шахты удалось эвакуировать. Погибли 52 человека, в их числе шесть горноспасателей. Пострадали 64 человека, 58 из них – госпитализированы.

Согласно предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв метана, произошедший в результате нарушения технологического процесса.

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