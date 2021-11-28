ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белгосстрах: как оказаться во власти адреналина, но остаться целым и невредимым

28.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белгосстрах: как оказаться во власти адреналина, но остаться целым и невредимым

Конец ноября порадовал белорусов первым снегом. А слегка минусовая температура так и призывала к зимним активностям. Скоро – прекрасная пора, чтобы вместе с семьей кататься на лыжах. Но безопасны ли для здоровья зимние забавы? 

При правильном подходе – да. Кстати, существует небольшая деталь, о которой мало кто задумывается. Но знает Дмитрий Рябов. Как оказаться во власти адреналина, но остаться целым и невредимым, расскажем в нашем сюжете.

Подробности – в видео.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конец ноября порадовал белорусов первым снегом. А слегка минусовая температура так и призывала к зимним активностям. Скоро – прекрасная пора, чтобы вместе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пиневич: Вакцину от гриппа поставили более 23% белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by