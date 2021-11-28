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Белгосстрах: как оказаться во власти адреналина, но остаться целым и невредимым
Источник материала: ОНТ
Конец ноября порадовал белорусов первым снегом. А слегка минусовая температура так и призывала к зимним активностям. Скоро – прекрасная пора, чтобы вместе с семьей кататься на лыжах. Но безопасны ли для здоровья зимние забавы?
При правильном подходе – да. Кстати, существует небольшая деталь, о которой мало кто задумывается. Но знает Дмитрий Рябов. Как оказаться во власти адреналина, но остаться целым и невредимым, расскажем в нашем сюжете.
Подробности – в видео.
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Конец ноября порадовал белорусов первым снегом. А слегка минусовая температура так и призывала к зимним активностям. Скоро – прекрасная пора, чтобы вместе с...
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