Рождественский пост начинается у католиков и православных

Источник материала: ОНТ

Последние часы остаются до начала Рождественского поста. В этом году православные и католики вступают в этот период духовного воздержания вместе – в один день.





Этот пост не слишком строгий. У католиков он продлится четыре недели. А у православных будет длиться 40 дней. Чтобы подойти к празднику с легкой душой и телом, рекомендуется ограничить себя в мясных и молочных продуктах, если позволяет здоровье. Рыба разрешается, кроме среды и пятницы. Канун поста тоже считается особым днём – подготовительным.

Дни поста, как и все другие, важно посвятить добрым делам и помощи ближнему. Напомним, первыми Рождество Христово отметят католики – 25 декабря, а 7 января – православные.

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