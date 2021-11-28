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Рождественский пост начинается у католиков и православных

28.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рождественский пост начинается у католиков и православных

Последние часы остаются до начала Рождественского поста. В этом году православные и католики вступают в этот период духовного воздержания вместе – в один день. 


Этот пост не слишком строгий. У католиков он продлится четыре недели. А у православных будет длиться 40 дней. Чтобы подойти к празднику с легкой душой и телом, рекомендуется ограничить себя в мясных и молочных продуктах, если позволяет здоровье. Рыба разрешается, кроме среды и пятницы. Канун поста тоже считается особым днём – подготовительным.  

Дни поста, как и все другие, важно посвятить добрым делам и помощи ближнему. Напомним, первыми Рождество Христово отметят католики – 25 декабря, а 7 января – православные. 

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Последние часы остаются до начала Рождественского поста. В этом году православные и католики вступают в этот период духовного воздержания вместе – в один день.  ...
 
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