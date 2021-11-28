Мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону выиграл Стурла Холм Легрейд

Источник материала: ОНТ

Мужскую «индивидуалку» на 20 километров выиграл представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд.

Он показал образцовую стрельбу, все 20 мишеней были закрыты. Лишь четыре спортсмена из всех стартовавших смогли обойтись без промахов. Еще один норвежец Тарьей Бё здорово бежал по дистанции, но заработал две штрафные минуты и в итоге финишировал вторым, проиграв победителю 59 секунд. Разбавить норвежский пьедестал удалось французу Симону Дестьё, который занял третье место. Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, который занял 19-е место, допустив три промаха.

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