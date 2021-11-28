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Стоит ли ждать настоящей зимы? Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 29 ноября по 5 декабря. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
В начале уходящей недели прошла первая репетиция зимы, и ночь вторника стала самой холодной за минувшую осень. В условиях антициклональной, малооблачной погоды пришли первые 10-градусные морозы. В лидерах оказался Бобруйск – -12,6 °C. Но это похолодание было скоротечным, и уже в последующие дни вновь началось потепление. В Беларусь вернулась осень, опять установилась облачная, сырая и промозглая погода. Не изменится характер погоды и на следующей неделе. За нее продолжат отвечать атлантические циклоны. Настоящей зимы пока ждать не стоит.
Погода в Бресте на неделю с 29 ноября по 5 декабря:
Погода в Витебске на неделю с 29 ноября по 5 декабря:
Погода в Гомеле на неделю с 29 ноября по 5 декабря:
Погода в Гродно на неделю с 29 ноября по 5 декабря:
Погода в Могилеве на неделю с 29 ноября по 5 декабря:
Погода в Минске на неделю с 29 ноября по 5 декабря:
Подробный прогноз погоды от Дмитрия Рябова в областных центрах Беларуси смотрите в программе «Метеогид».
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Стоит ли ждать настоящей зимы? Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 29 ноября по 5 декабря. Прогноз от Дмитрия Рябова
В начале уходящей недели прошла первая репетиция зимы, и ночь вторника стала самой холодной за минувшую осень. В условиях антициклональной, малооблачной погоды...
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